Una influencer es atacada por un pulpo mientras intentaba comérselo en directo

No es la primera vez que un o una influencer o youtuber se juega su físico tratando de un hacer un vídeo con el que aumentar sus visitas, que más tarde le hagan subir en seguidores y, por ende, sumen ceros a sus cuentas bancarias. La última en hacer algo de este tipo ha sido una bloguera a la que se la conoce como Seaside girl Little Seven.

Y es que si pretendía hacerse viral, lo ha conseguido (y con creces), aunque quizás no de la forma en la que quería. Su intención era comerse un pulpo vivo en directo. ¿Qué podría salir mal? Pensaría. Pues, básicamente, todo.

El animal termina atacándola y la cámara grabándolo todo. En el clip de apenas un minuto de duración, y que ya cuenta con más de cinco millones de visualizaciones, se ve como la influencer trata de quitarse el pulpo de su cara que está cada vez más agarrado. El molusco se pega cada vez con más fuerza a la cara.

"Me ha desdibujado la cara"

Finalmente, ella termina quitándose, entre gritos y llantos, el animal de su rostro que ha acabado con heridas. "Me ha desdibujado la cara", dice la joven.