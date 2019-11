Pantomima Full ironiza con la abstención en las elecciones en su último vídeo

El humor ácido e inteligente de Pantomima Full no tiene límites. Ninguna situación cotidiana se escapa a la imaginación de Alberto Casado y Rober Bodegas, que reflejan con maestría en vídeos de corta duración que están apoyados por frases cortas estilo meme. En esta ocasión, con la cercanía de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, la temática de su vídeo semanal no podía ser otra que la orientada a la política.

Los dos humoristas han decidido retratar al ciudadano que votó en las pasadas elecciones de abril pero que en esta ocasión se quedará en casa, con razones que cualquiera de nosotros ha podido escuchar en cualquier conversación sobre el tema: "Ya voté en abril, no voy a· votar otra vez. No puedo estar todos los días votando", "es que su trabajo es ponerse de acuerdo", "...el voto útil ya lo dí y no lo utilizaron"...son algunas de las frases que se pueden escuchar en el minuto de duración del vídeo.

Lo que está claro, es que muchos ciudadanos se sentirán identificados con las justificaciones que utiliza Alberto Casado, otros mostrarán indignación y resignación por la cifra elevada de abstención que puede haber este domingo, pero todos sonreirán con la última creación de Pantomima Full.