Si te escribe un desconocido a Whatsapp puede ser por esto: así es el nuevo reto viral de Twitter

"¡Hola vecino de número!". Este es el mensaje que podría llegar a tu teléfono móvil en los próximos días. Twitter se está llenando de capturas de conversaciones que comienzan con este saludo y todo se debe a un reto viral.

El nuevo reto de las redes sociales consiste en guardar en los dispositivos móviles números idénticos al del usuario solo que cambiando el último dígitos por uno más o uno menos. Así, se le denomina "vecino de número" de arriba o de abajo.

En las conversaciones pueden darse tres situaciones. La primera, que el que recibe el mensaje conozca este 'juego' y siga el rollo; la segunda, que el usuario no tenga ni idea y decida despedirse de inmediato y bloqueé al usuario; y la tercera, que no conozca de qué se trata, pero le haga gracia la idea.

Mi primer vecino de número me ha bloqueado y el segundo me ha dejado en leído, ¿qué sentido tiene vivir ahora? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/29iGSi9xfS

Así, estos días Twitter se está llenando de imágenes de conversaciones de Whatsapp en las que se leen cosas como "¿cómo has conseguido mi número?", "pues te vas a reír, pero creo que te conozco" o "pero oye, ¿nos conocemos de algo?".

Mi vecino de número afirma conocerme, ser de mi pueblo y de más o menos la misma edad.POR FAVOR QUE ME RESPONDA YA PORQUE NO ME LO PUEDO CREER AAAAHHHHTo be continued pic.twitter.com/Px0dhHmK0N