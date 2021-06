La Unesco (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha causado una gran polémica en las redes sociales después de que este lunes conmemorara el nacimiento de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido mundialmente como 'El Che' (Guevara) ya que el 14 de junio de 2021 se cumplen 93 años de su nacimiento.

El organismo internacional escribió en su cuenta de Twitter en español: "Tal día como hoy nacía en Rosario (Argentina) Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che. Recordemos su figura viendo su histórico discurso en la Asamblea General de la ONU en 1964".

Junto al mensaje escribió los hashtag "Che, memoria del mundo, Che Guevara" y publicó un vídeo que era un fragmento del mencionado discurso.

Sin embargo, este homenaje al revolucionario argentino-cubano ha levantado muchas ampollas entre los usuarios.

Muchos han recordado que en ese mismo momento, minutos después, el Che Guevara reconoció que habían fusilado y seguían fusilando en Cuba tras la victoria revolucionaria. "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario (…) Nuestra lucha es a muerte (…) Pero eso sí, asesinatos no cometemos…", señala un tuitero.

Allí también dijo: "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario (...) Nuestra lucha es a muerte (...) Pero eso sí, asesinatos no cometemos..."https://t.co/NJuDOl2b5T — Víctor Amaya (@victoramaya) June 14, 2021

Críticas como: "La Unesco es Unasco"o "Exaltar a un asesino como el Che Guevara es una vergüenza"

También se pueden leer estas otras críticas a la Unesco por ensalzar al Che. "Asqueroso. La UNESCO homenajea libremente a un asesino, racista y homofóbico. Por cierto, en ese discurso el Che también dijo: 'Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando'", "La UNESCO celebra al asesino del Che Guevara y lo ensalza con un discurso en el que anunció que claro que fusilaban y que seguirían fusilando lo que creyeran necesario. La UNESCO es UNASCO, una maldita y despreciable cloaca totalitaria".

U otras como estas: "La ONU está podrida. Que la UNESCO , su Organismo para la Ciencia y la Cultura, le rinda un homenaje al Che Guevara, asesino a sangre fría y genocida confeso, no me permite pensar otra cosa", "Atención UNESCO……… estén pendientes que el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, nació Adolf Hitler para que lo recuerden..." o "El ideólogo de los campos de concentración para homosexuales en Cuba, ideólogo de los fusilimanientos a opositores. ¡Exaltar a un asesino como este un organismo como UNESCO es una VERGUENZA!".

Un asesino como el Che que mandaba fusilar en la Cabaña a sus adversarios políticos ensalzado por la Unesco. https://t.co/PrYDl9Zm9x — Rocio Monasterio (@monasterioR) June 15, 2021

La UNESCO celebra al asesino del Che Guevara y lo ensalza con un discurso en el que anunció que claro que fusilaban y que seguirían fusilando lo que creyeran necesario. La UNESCO es UNASCO, una maldita y despreciable cloaca totalitaria. https://t.co/UlbnLFU0dP — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 14, 2021

La ONU está podrida. Que la UNESCO , su Organismo para la Ciencia y la Cultura, le rinda un homenaje al Che Guevara, asesino a sangre fría y genocida confeso, no me permite pensar otra cosa. — Enrique Aristeguieta (@EAristeguieta) June 15, 2021

Asqueroso. La UNESCO homenajea libremente a un asesino, racista y homofóbico.



Por cierto, en ese discurso el Che también dijo: «Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando». https://t.co/p4g8L8g1pC — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 14, 2021

Atención UNESCO......... estén pendientes que el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, nació Adolf Hitler para que lo recuerden......... #MemoriaDelMundo #CHE #cheGuevara @ONU_es — Od. Aquiles Rasco (@Odonto_UCV) June 15, 2021

Mensajes ensalzando la labor y figura del Che

En las redes también hay personas, colectivos y organizaciones que han rendido tributo a la memoria del Che.

Se pueden leer mensajes como estos: "Hoy es el 93 aniversario del natalicio del Comandante Ernesto “Che” Guevara, uno de los más grandes revolucionarios que ha tenido la humanidad. Lo recordamos por su lucha a favor de los humildes y su inquebrantable valentía ¡Hasta la victoria siempre, comandante!", "93 años del nacimiento de Ernesto “Che” Guevara, ejemplo de lucha, liderazgo y rebeldía, hombre que dedicó su vida a la construcción del socialismo para la liberación de los pueblos del mundo. Su legado sigue vigente en nuestra lucha ¡Venceremos!".

Para este día, el Centro de Estudios Che Guevara de Cuba, preparó una 'Jornada Guevariana para leer al Che' de manera virtual, con jornadas teóricas y artísticas y compartió vivencias documentales de la vida de Ernesto Guevara por sus redes sociales.

Hoy es el 93 aniversario del natalicio del Comandante Ernesto “Che” Guevara, uno de los más grandes revolucionarios que ha tenido la humanidad. Lo recordamos por su lucha a favor de los humildes y su inquebrantable valentía



¡Hasta la victoria siempre, comandante! ✌🏽#CheCumple pic.twitter.com/AhFMzcpyPB — Martín Fierro Buenos Aires (@MartinFierroBA) June 14, 2021

#UnDíaComoHoy, en 1928, nació un revolucionario cuya ideas e ideales sobreviven al tiempo y a las generaciones. Ernesto “Che” Guevara luchó por un mundo sin pobres, un mundo con justicia social. Nuestro mejor homenaje es seguir ese legado de unidad y dignidad de la patria grande pic.twitter.com/WSdfpL6CkO — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 14, 2021