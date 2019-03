Así es la última broma que está bloqueando cientos de perfiles en Twitter

Desde el pasado lunes un 'reto' que se ha hecho viral en Twitter ha ocasionado que, por ignorancia, algunos usuarios de la plataforma se quedasen sin cuenta. Todo porque se empezó a correr la voz de que si cambiabas la fecha de nacimiento de cumpleaños a 2007, la interfaz cambiaría de color.

Y como el ser humano es curioso por naturaleza (cómo íbamos a seguir viviendo sin ver Twitter de otro color que no fuera azul...) pues dicho y hecho. Así, algunos empezaron a llevar a cabo esa práctica con un final que seguro no se esperaban: la cancelación de su cuenta.

Esto sucede así porque al poner que naciste en 2007, Twitter se pensará que eres alguien menor de 13 años. La plataforma no permite ceder los datos personales a usuarios de esa edad.

La repercusión ha sido tal que Twitter ha tenido que dar la voz de alarma y asegurar que todo eso no era más que una broma y quien la llevase a cabo se quedaría sin su cuenta.

¿Perderás tu cuenta de forma indefinida? No. Pero para recuperarla habrá que llevar a cabo un proceso de autentificación para corroborar tu edad.

damn changing your birth year to 2007 makes your twitter feed all colorful and shit what the hell