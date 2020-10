Fiestote en el Casino de Madrid

Este noviembre vuelven Zoom, el Dúo Dinámico, la repostería casera y el parchís online. Fernando Simón ha descartado “por ahora“ un segundo confinamiento, lo cual indica que es inminente. Mientras los españoles estrenaban el toque de queda y las últimas medidas de distanciamiento social, en el Casino de Madrid se reunían 150 personalidades de la élite política y social para celebrar la entrega de premios de un diario digital, cumpliendo pulcramente las medidas de seguridad.

25 grupos de 6 personas coincidieron casualmente en el Casino, fueron invitados por Pedro J. a cenar y compartieron charlas y cigarrillos. Al evento acudieron muchos de los políticos que estas semanas han exigido sacrificios a los ciudadanos, incluyendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que al día siguiente pidió perdón y aclaró que no se quedó a cenar. O se paró en un kebab o hizo el ayuno intermitente que aconsejan ahora los 'realfooders'. La imagen de alcaldes, ministros y empresarios en una gala de fiesta mientras el pueblo se encierra recuerda un poco a la de María Antonieta y Luis XVI organizando uno de sus banquetes más ostentosos a unos oficiales de Flandes cuando no quedaba pan en París. Una sensibilidad social nivel Paris Hilton.

La capital sigue jugando la partida por su cuenta. El miércoles hubo un encuentro entre las dos Castillas y Madrid, que es algo que suena un poco a Edad Media, y Ayuso decidió romper el acuerdo del cierre perimetral en rueda de prensa, anunciando que pediría al Gobierno cerrar la Comunidad sólo el puente. No hace falta ser un experto en geografía para saber que, estando cerradas las dos Castillas, si un madrileño quiere viajar a Torremolinos o Villanueva del Trabuco sólo podría hacerlo vía catapulta o Ryanair.

Esta es una de esas semanas que pueden pasar a los libros de historia. Con la sociedad dividida, en mitad de una pandemia y a las puertas de un cataclismo económico, hay elecciones en Estados Unidos. Se presentan un chaval que nació cuando Hitler iba ganando la guerra y otro que lo hizo mientras Berlín era dividida en cuatro partes, para que luego los sociólogos hablen de gerontofobia. Irene Montero y Teresa Rodríguez han intentado eclipsar el duelo político Trump-Biden con un 'beef' en el que dos de las hembras alfa del feminismo español han discutido por la expulsión de la segunda de su grupo parlamentario mientras estaba de baja por maternidad. A Irene le preguntaron por el asunto en Radio Nacional y contestó: “La política sigue mientras estamos de baja“.

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba.

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio.