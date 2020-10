El cierre del ocio nocturno va a crear la primera generación sin Gutis ni Massieles

En sólo unos meses hemos pasado de anunciar que salíamos más fuertes de la pandemia a restaurar el oficio de sereno con el toque de queda, al tiempo que Vox presentaba una moción de censura con la mismas posibilidades de triunfar que la oposición en Corea del Norte. Si en marzo la gente salía a las 20:00 a aplaudir en los balcones, ahora toca cantar ‘Nos vamos a la cama’ de Los Lunnis para recordarle a los chavales que es hora de volver a casa. Los expertos intuyen que buena parte de los contagios se dan en el ‘ocio nocturno’, ese rancio eufemismo de salir de juerga, y han decidido cortar por lo sano y crear la primera generación de la historia sin Gutis ni Massieles. La segunda ola asola a Europa y las restricciones son comunes: el ya citado toque de queda a medianoche, limitación del círculo social a seis personas y restricción de todo contacto físico con humanos, es decir, quieren convertirnos a todos en gamers. En mitad de esta situación de emergencia parece que pintaba poco una moción de censura que, además de no tener opciones, iba dirigida a pasear por la tele a Abascal y a presentar a Casado como una derecha light, sin gluten. Una derecha más de tuna que de gimnasio. Esto ha sido lo mejor de Twitter esta semana en la que a algún espabilado se le ha ocurrido añadirle una hora a 2020.

No sé a vosotros, pero a mí que me inyecten un chip y me controle Bill Gates, ya me está empezando a parecer buena idea