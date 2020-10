Madrileños por el mundo

Circula desde hace tiempo en Twitter la teoría de que todas las extrañas derivas que va tomando nuestro mundo contemporáneo no son más que el fruto de unos guionistas retorcidos que estarían explorando las tramas más enrevesadas de nuestro planeta. La vieja idea de que Dios juega con nosotros a los dados, pero esta vez se habría aburrido y habría decidido explorar los últimos rincones del juego, como cuando jugábamos a Los Sims y dejábamos al personaje encerrado en una piscina sin escaleras para que se ahogase. Este cúmulo de sucesos extraños habría empezado con la participación de Australia en Eurovisión, el Nobel de Literatura de Bob Dylan y el traslado del Rally París-Dakar a Sudamérica sin cambiar de nombre, y estos últimos años se habría acelerado de forma exponencial. Es una teoría con poca base científica, vale, pero la única que capaz de explicar por qué nos ponemos la mascarilla para andar sólos por la calle y nos la quitamos cuando llegamos a los bares, qué hace un periodista dándole lecciones de Derecho a un juez, o de explicar a Leticia Sabater en sí misma, como ser humano.

Vamos a morir todos y H&M lo sabe. pic.twitter.com/qX1QTGLExm — Drama Queen✨ (@Amnesia1976) October 4, 2020

En 2019 había gente preocupada porque Greta Thunberg no estaba yendo al colegio. — thehardme (@thehardmenpath) October 3, 2020

Y es que es difícil aceptar tantas casualidades, hace una semana teníamos a Trump explicándole a Biden que la covid era un resfriado y unas horas después lo teníamos contagiado, movilizando seis helicópteros y media Casa Blanca para trasladarse a un hospital a tomarse dos aspirinas y un Ibuprofeno. ¿Casualidad o serendipia?

— Te envío poemas de mi puño y letra.— Te envío canciones de 4:40. pic.twitter.com/fqOvrYKlLg — Jean (@SePronunciaYan) October 2, 2020

El tiempo medio entre primeros síntomas y muerte por covid es de 30 días. El perfil del candidato es un hombre mayor de 70 con alguna patología previaSegún esto Trump podría morir el mismísimo día de las elecciones USA¡NO SE PIERDAN EL PENÚLTIMO CAPÍTULO DE 2020! — Pepo Jiménez (@kurioso) October 2, 2020

“Buscando aire y credibilidad“.

Gasping for air. And credibility. pic.twitter.com/1pDvaYcAbj — Ken Jeong (@kenjeong) October 6, 2020

Hace un rato citaba a Leticia Sabater porque esta semana ha vuelto a ser actualidad. Vivimos en una sociedad que exige que los productores de Friends pidan perdón por no incluir personajes negros entre los protagonistas pero luego enciende la tele para ver cómo le pagan a Leticia por aparecer con las cicatrices de su última operación estética aún frescas, una sociedad que encumbra un formato en el que una cadena encierra a cinco parejas en una isla y les paga por ponerse los cuernos y humillarse delante de toda España.

“La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla del Club de la Lucha.” pic.twitter.com/E9eYoj7smP — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) October 4, 2020

Tienes 300 canales, Netflix, YouTube, Amazon Premium, Movistar... pero te pones la Isla de las Tentaciones mientras te quejas del nivel de la clase política. — Raúl Herrera García (@raul230280) October 4, 2020

La Isla de las Tentaciones da grima, pero no al nivel de la guerra política en Madrid. Se ve que los dispensadores de gel que instalaron en el Metro no han bastado para doblegar la curva y el gobierno le ha aplicado una especie de 155 a la CAM, pero sin garantía jurídica ninguna. En plan “quita, que tu no sabes“. El TSJM decretó que el cierre no era legal y así nos hemos plantado en el viernes sin saber si tenemos un cierre o una operación salida. La ruleta rusa.

Esto no se había visto venir: jueces vs médicos, magistrados vs científicos. Los médicos juzgando y los jueces descurando. La libertad de morir vs la libertad de matar. Macrofiesta en la puerta de Urgencias. — Antoni Daimiel (@ADaimiel) October 8, 2020

Madrid ya es noticia por cualquier cosa. pic.twitter.com/wyMnxBzrWU — Manuel Bartual (@ManuelBartual) October 8, 2020

En Despeñaperros esperando a los madrileños. pic.twitter.com/MmTJ2gMtEc — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) October 8, 2020

He entrado a un bar a tomarme una cerveza y hay un montón de gente haciéndose la PCR en el baño. — Kikolo (@kikolo777) October 3, 2020

- ¿Es su primer PCR?- ¿Cómo lo sabe?- Suposiciones mías. - ¿Entonces me visto?- Por favor. — Pícaro (@Lordpicaro) September 29, 2020

Cómo reconocer a un madrileño este puente. Es madrileño si:- Coge un billete de 50€ para pagar 2 cañas.- Llama 'pueblo' indistintamente a cualquier localidad de menos de 500.000 habitantes habitantes.- Hace el gesto de respirar aire puro aunque esté en el centro de Málaga. — Kim Jong-un (@norcoreano) October 9, 2020

Primero el Covid y ahora lo de resintonizar la TDT. Año aciago para los mayores de 65 años. — Entrepreneur Concurseitti (@ex_emprendedor) October 7, 2020

¿Cómo calculan la distancia social los hombres si para muchos 12 cm son 18? — Carmen Romero (@carmenromp) October 7, 2020

Si eliminamos La Isla de las Tentaciones y la guerra política, no queda mucho: un tío que ha descubierto que Penélope Cruz y Pepe Viyuela son la misma persona, el mejor 'naming' del año y la vuelta de Francisco Franco a los terrenos de juego.

¿Es Penelope Cruz en realidad Pepe Viyuela con peluca? pic.twitter.com/2CheXPv1OI — 𝓦𝓲𝓷𝓼𝓽𝓸𝓷 𝓛𝓸𝓫𝓸 (@winston_lobo) October 6, 2020

Por qué cojones me llamo Juanes si solo soy uno? https://t.co/zVxP0I67ay — Rulo (@r__nieto) October 5, 2020

no se que decir 😞 pic.twitter.com/xFBir65f5h — ElOsoHermosoViruliento (@Osito_rnalgon21) October 3, 2020

Hoy he visto a un tío comiéndose una fabada y he pensado «joder, soy yo litoral». — Javi Ramos (@JaviRamosLopez) October 6, 2020

-Le he llamado porque su hijo se porta muy mal en el colegio.-También en casa y no le llamo a usted. — Grouchico #TodosConAitor (@El_Grouchico) October 6, 2020

¿Creéis que podría jugar al FIFA 21 sin haber jugado los 20 anteriores? No quiero empezarlo y no enterarme nada de la historia. — Soy la Scali (@ScanlinesGirl) October 6, 2020

Spotify: no escribas todo en minúsculas pq no encuentro ni verga, escribe bienYoutube: pic.twitter.com/aLQaZ2e3LC — 🎃Chainsaw Gutsfuck🎃 (@Ahateinthelife8) October 3, 2020

Una amistad debería ser 50/50 una cuenta la misma anécdota d puto siempre y la otra se parte el coño como la primera vez — Elvirus🍬 (@elvurss) October 7, 2020

Y no hace ni un año desde que lo sacaron. Lo que hace un buen entrenamiento. https://t.co/CxvasXvL3O — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) October 4, 2020

Probablemente este sea el mejor vídeo del 2020. pic.twitter.com/sh5A5vXpKj — Borja Pardo (@Borja_Pardo) October 5, 2020

Cosas chulas: ha muerto Van Halen. Eso no es lo chulo, claro, pero gracias a eso hemos descubierto la historia de por qué la banda exigía por contrato que hubiesen M&Ms en todos los backstages de sus conciertos pero ninguno marrón. El mejor hilo de la semana.