El próximo Trump-Biden debería moderarlo Jorge Javier

Es curioso cómo está mutando el virus. En marzo, cuando empezó la pandemia, no se podía exigir responsabilidades políticas porque estábamos ante un virus muy contagioso ante el que no se podía hacer nada. En esta segunda ola, cuando la gestión ha vuelto a las autonomías, los mismos que defendían de uñas al gobierno han descubierto una extraña mutación genética que sí hace responsables a los políticos de su incidencia. Ayuso, que no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la OMS, ha decidido inmolarse, su posición oficial es: “Lo contrario de lo que diga Pedro“. Al final no le va a quedar más remedio que aceptar las nuevas restricciones, como que los bares cierren a las 23:00. Esto confirma mi vieja teoría de que el coronavirus no es más que un invento para que los españoles se adapten de una vez al horario europeo, cenen a las 19:00 y empiecen a emborracharse a las cinco de la tarde, como han hecho toda la vida los ingleses.

La covid sigue su gira mundial, los últimos en apuntarse al fenómeno viral del año han sido Potus y Flotus, que es como se llaman en Twitter Trump y Melania. Se contagiaron en el Air Force One de camino al debate electoral que le enfrentó con Biden. El debate tuvo el tono habitual que se da en cualquier reyerta entre clanes rivales: que si te voy a apuñalar cuando salgas, que si tu hijo se ha metido medio Medellín por la tocha, que si en la guerra de Vietnam tú ya estabas mirando obras y jugando a la petanca… El próximo cara a cara será el 15 de octubre y debería moderarlo Jorge Javier Vázquez, que tiene tablas en esto. Eso en caso de producirse, no olvidemos que Trump tiene que guardar cuarentena, que estuvo en contacto con Biden más de dos horas sin mascarilla y que los dos son septuagenarios. No sería de extrañar que a uno de los dos se lo llevase por delante la enfermedad y nos plantásemos ante unas elecciones de esas que a mí me gustan, de un sólo candidato.

Arranca aquí resumen semanal con lo mejor de Twitter deseando que los políticos se pongan de acuerdo y tengan tan claro cómo luchar contra el virus como lo tiene el consejero andaluz de Sanidad.

La noticia de lo de Trump es que, para sorpresa de muchos, Melania se ha acercado a menos de dos metros del presidente. — Juan Carlos Vélez (@jcvelez) October 2, 2020

La delgada línea entre "debo enterarme de lo que pasa en mi país" y "mi salud mental ya no resiste". — Daniela Garduño (@DanielaNitza) September 29, 2020

«Estoy contentísimo con el coronavirus, mamá, porque como ahora en el comedor tenemos que terminar más deprisa, me dejo la lechuga y no me dicen nada». Hoy es su cumple: 7 años viendo el lado positivo de la vida. — Gabriela Díaz (@gabpiopio) September 30, 2020

hemos tenido q pasar una pandemia para q en el baño del instituto haya papel y jabón — aina (@ainabetancort30) September 29, 2020

Cerrar Madrid sin guardar los cambios. — Dr. Pal (@javipaciencia) October 1, 2020

Lo que viene siendo una risa contagiosa https://t.co/1DYYE9Req7 — RCRL (@94rafacarrasco) September 30, 2020

Esta semana ha sido también la primera de octubre, siempre simbólica en Cataluña, y ha coincidido con la inhabilitación de Torra por colgar una pancarta, como cuando a Ortega Cano y a Farruquito los condenaron por salir de cañas. Todo mientras Rufián y Figo se enzarzaban en Twitter, una de esas parejas que jamás te imaginarías, como Bigote Arrocet y María Teresa Campos.

Han condenado a Torra por colgar una pancarta y al violador del ascensor por ir en ascensor. — David Mejía (@davidmejiaNY) September 28, 2020

Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! más productividad y respecto y menos crispación 👌 https://t.co/Ffn3j7JIzB — Luís Figo (@LuisFigo) September 30, 2020

Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís. https://t.co/jN8tcG22Q7 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 30, 2020

Figo, extremo derecha hasta 15 años después de retirado. — Ring Café (@SVilarino) October 1, 2020

Si Figo era el extremo derecho del Barça, Ansu Fati es el nuevo extremo izquierdo, cosa comprensible habiéndose criado en Marinaleda. La nueva estrella del Barça de Koeman ha conseguido lo que no había conseguido nadie a su edad: tener un contrato de trabajo en España. Ha vuelto el fútbol, ha vuelto del opio del pueblo.

Ansu Fati me tienes hasta los cojones y solo tienes 17 años de verdad para ya por favor vete a estudiar bachiller — Ibai (@IbaiLlanos) October 1, 2020

Intentando entrar en un garito con el erasmus. pic.twitter.com/jNsTzMxvqB — Usuario Arroba (@Mongolear) October 2, 2020

Cuando estás por gritar un gol como un ser humano pero recordas que sos británico. https://t.co/zZStLFdhMq — Nicolás (@eneorze) September 28, 2020

Cuando pensábamos que Tenet iba a ser el estreno de la temporada, Discovery Max ha lanzado por sorpresa el maravilloso tráiler de Control de Carreteras con el que arranca mi cajón de sastre semanal.

“La última vez que tuve un accidente acabé en el manicomio” Este vídeo me ha dado fuerzas para todo este jueves pic.twitter.com/vdMa4syvJ6 — Manolo (@Stefanypowers) October 1, 2020

Entonces Dios creó el mundo en 7 días, se lo enseñó a los demás dioses y, tras unos instantes de silencio, dijeron:-Lo importante es que te guste a ti — Javier Altair (@javier_altair) September 28, 2020

A mí me dices que eres navegante de sueños imposibles y te parto un remo en la cabeza — Sr. Grumoso (@grumositor) September 28, 2020

¿Son DEMASIADO negras las instituciones africanas? pic.twitter.com/k7j0GFJTbU — Armuño De Obligado Cumplimiento (@Armunho) September 29, 2020

Meteros bien debajo de la cornisa no se os vaya a mojar el paraguas, hijosdeputa — Lordo (@LordoLordor) October 2, 2020