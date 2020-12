Allegados, crush, follamigos y convivientes

La Comunidad de Madrid ha inaugurado esta semana un Hospital de Emergencias, el Isabel Zendal, que ha encendido las iras de aquellos que se desgañitan en las redes exigiendo gasto público en sanidad sin ningún tipo de control. En descargo de Ayuso hay que decir dos cosas: que el hospital se proyectó en un momento de emergencia en el que se cometieron otros despilfarros comprensibles como la compra indiscriminada de vacunas; y dos: que el Hospital Isabel Zendal es el primer hospital del mundo inaugurado sin ventanas cumpliendo los consejos de ventilación de interiores de la OMS. El hospital ha arrancado sin personal, sin enfermos y sin una función específica. Se podría decir que es un hospital conceptual como el inodoro de Marcel Duchamp.

Los otros temas de la semana, además de los Presupuestos más patrióticos de la democracia, han sido el tratamiento como asunto de Estado del WhatsApp de un jubilado pasado de cafés, y la definición del concepto de ‘allegado’, un nuevo neologismo de relación social que se suma a los de ‘crush’, follamigo o conviviente. Como el ministro de Sanidad no lo ha sabido explicar, lo hago yo por él: ejemplos de allegados no convivientes serían Pablo y Dina o Juan Carlos y Corinna. Estamos a tres semanas de la Navidad y de revivir la época de la Stasi y la RDA, con vecinos delatándose por tener sobrinos escondidos en el trastero y la policía desalojando raves familiares clandestinas, incautando alijos de langostinos y turrón.

Aquí arranca Tuitopía, la sección con los tuis más allegados de la semana.

primer año que no voy a ir a NY por el covid, los otros años no fui por pobre

“Si me emborracho por favor me cuidas”Mis amigos: pic.twitter.com/s4JbP0de56

--Tranquilo, ya estamos en el Isabel Zendal--Gracias, me tienen que operar ya!!--No hay quirófanos --¿que? Pues que me vea un medico--No ha médicos --¿como? Dios!! Cierra la puerta por favor!!--No hay puertas--Pero ¿donde coño me has traido?--Al mejor Hospital de Europa pic.twitter.com/LfOcvSMlMA