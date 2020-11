Llega el Black Friday de las vacunas, ahora con un 90%, 95% y 99% de efectividad. Lo que empezó como una carrera biotecnológica se ha convertido en otra guerra comercial del capitalismo imperialista. Al fin y al cabo han invertido una cantidad importante de dinero y su objetivo es recuperarlo, lo de salvar el mundo es accesorio. No sería extraño a estas alturas ver a Pfizer en unos días ofrecer tres meses de Netflix gratis con la vacuna o a Moderna financiar tus inyecciones en cómodos plazos sin intereses.

Sí parece claro por la cantidad de noticias positivas que llegan que el próximo año vamos a estar todos pinchándonos, lo que va a ser un revival de los ochenta superior al que vivimos con Stranger Things. A tenor de la sobreoferta de vacunas que vamos a tener y de que Estados Unidos en su momento llegó a acuerdos con diferentes biotecnológicas para comprar diez veces las vacunas que necesitaba por si alguna no era efectiva, en Corea del Norte hemos decidido esperarnos al mercado de segunda mano y aprovisionarnos del excedente de los países occidentales pujando más que Burundi o Bostwana en eBay.

El resumen de la semana en Twitter tiene que comenzar con fleets, esa herramienta similar a las stories de Instagram (y de Snapchat y de TikTok…) que Twitter ha incluido en su aplicación y que pretende que llamemos fleets en lugar de stories, cuando seguimos llamando Mr.Proper a Don Limpio.

Viendo sus historias en fiestas clandestinas mientras me desinfecto por haber tocado un picaporte pic.twitter.com/PLw3XowiBD

-"¿Mi calculadora lanzó una nueva función?"

My calculator app just released a new feature??????? pic.twitter.com/nAxZemgR09