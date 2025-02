Trump se lleva a Putin a La Tagliatella por San Valentín

Hoy es San Valentín y Trump va a llevarse a Putin a cenar a La Tagliatella para negociar el acuerdo de paz. A Ucrania la dejan fuera de la mesa de negociación porque no pinta nada en la guerra. El argumento es que quién financia la guerra negocia la paz, el que pone los muertos acata. Al final la guerra se va a saldar con rusos y americanos repartiéndose un país, vuelve el siglo XX. Si Zelensky si opone al acuerdo, Trump ya tiene un decreto preparado que dice que la política exterior de Ucrania es soberanía de los Estados Unidos de América.



Trump lleva dos semanas sentado en el Despacho Oval contestando preguntas sobre países que no sabe situar en el mapa y recibiendo a gente. Este jueves lo visitó Elon Musk con su hijo a hombros, al que utiliza como escudo humano desde el atentado contra Trump. Las cámaras captaron al hijo, que se llama como mi clave del wifi (X AE A-XII) decirle a Trump que él no era el presidente y que se fuese de ahí. Los niños repiten lo que escuchan en casa. Musk sigue trabajando en su departamento para recortar gastos superfluos como las ayudas al Tercer Mundo y el envío de condones para erradicar el SIDA.



En España, en un universo paralelo, este San Valentín estarían cenando Jennifer Hermoso y Rubiales pero en el nuestro tienen un juicio por agresión sexual. Es una pena que estemos volviendo al siglo XX para recuperar el imperialismo rancio y no la parte buena: cuando el sexo era sexo y una agresión, una agresión. La de Rubiales debe ser la primera agresión sexual que fue retransmitida en directo, en primer plano, para todo un país, y que hasta una hora más tarde un político escribió un tweet, nadie había reparado en ella.



Ahora mismo Rubiales debe sentirse como Josef K. en el Proceso de Kafka. De la vuelta del siglo XX, San Valentín, La Tagliatella y los Supervillanos que dominan el mundo, se ha hablado esta semana en X.