Cuando el Capitolio se convirtió en un mapa de Fortnite

Este miércoles, un grupo de seguidores de Trump asaltaron el Capitolio en el que ha sido uno de los mayores ataques que ha sufrido la democracia estadounidense en su historia y que, desde Corea del Norte, apoyamos y aplaudimos. Cuando uno piensa en los seguidores de Trump se imagina esa gente que ha pasado alguna etapa de su vida viviendo un parque de caravanas y se cambia de camisa de cuadros los viernes para ir a un pub de carretera a beber Jack Daniels y jugar al billar, pero los que asaltaron la cámara baja con cuernos y plumas parecían salidos de un mapa del Fortnite. Como si los de la rave de Llinars hubiesen seguido de fiesta y recorrido el mismo trayecto que recorrió el homo sapiens para poblar América, cruzando el estrecho de Bering.

La democracia estadounidense tiene 230 años de historia (para que os hagáis una idea, son más de los que tiene Biden) y este seísmo político ha sido interpretado como la culminación de un proceso de polarización social que se viene dando desde la crisis de 2008. Algunos periodistas ya han hecho autocrítica en Twitter por colaborar en esta fragmentación: “La culpa es de los otros, que son malos y quieren destruir el mundo“, otros hacen interpretaciones de cómo hemos podido llegar hasta aquí. La mía es sencilla: los latinos introdujeron el reggaetón en Estados Unidos a principios de siglo y el resto es historia: el ascenso de Trump, el muro con México… El todavía presidente de Estados Unidos ya ha recogido cuerda y casi termina pidiendo la silla eléctrica para el que iba disfrazado de Jamiroquai. En cuanto vio flojear la Revolución de Atapuerca giró el rumbo y ya le ha preparado un plato con mantecados y Ferrero Rocher a Joe Biden en el despacho oval.

Como todos sabéis, Twitter vive de las tragedias. A mayor catástrofe, mayor calidad de tweets. Esta semana vamos bien servidos.

Estados Unidos era uno de los pocos en la lista de países americanos en los que Estados Unidos no había promovido un golpe de estado. — Numeritos 🍕 (@08181) January 6, 2021

Ahora es cuando los países de Oriente Medio bombardean Estados Unidos para garantizar la estabilidad en la región. — Kim Jong-un (@norcoreano) January 6, 2021

Hola somos el grupo 4 y nos tocó el tema la célula procariota pic.twitter.com/d8fYGPGbme — Iván Ramosky (@ivanramosky) January 6, 2021

Si todavía no habéis visto "Years and Years" mi consejo es que ya total no la veáis. — MAG (@MAGuisado) January 6, 2021

"Te lo puedes poner como un cuello largo, un cuello doble, una capuchita pal frío..." pic.twitter.com/2WZ0UHF9ML — Follaldre (@follaldre) January 6, 2021

Arqueólogos europeos del s.XIX en Egipto.

19th century European archaeologists in Egypt be like: pic.twitter.com/UTdetfNiAc — Dr Nicky Nielsen (@N_Nielsen4) January 6, 2021

I NEED TO USE YOUR TWITTER ACCOUNT. pic.twitter.com/fhsDCW4pAE — mrs_mcwopper (@curves_n_chaos) January 7, 2021

Escenario actual en el Capitolio

current scene at the capitol pic.twitter.com/R8G46gr2fv — shereen (@shereeny) January 6, 2021

Cuando te baja la keta y te das cuenta que has asaltado el Capitolio. pic.twitter.com/y9nZwSMg1w — Kim Jong-un (@norcoreano) January 6, 2021

Hoy ya sólo falta alguien de Bildu diciendo que la violencia nunca es el camino. — Pryzbylewski (@rpr3z) January 6, 2021

También ha subido la luz más que el Bitcoin, un 27%, una subida de la que es cómplice el Gobierno, según explicó el actual vicepresidente en 2016. Pero no nos desviemos, no todos los días tenemos un amago de golpe de Estado en la democracia más antigua del mundo. Esta semana el asalto al Capitolio monopoliza Tuitopía como las eléctricas monopolizan el mercado bajo la ambigüedad del oligopolio.

Qué mal ha envejecido este tuit. https://t.co/29F54JsH1Y — Estefania Molina (@EstefMolina_) January 8, 2021

“Cómo empezó la legislatura de Trump / Cómo termina“.

How it started How it’s going pic.twitter.com/moAqnLyRmt — Translate Trump (@TranslateRealDT) January 6, 2021

que irónico se me hace ver votantes de trump escalando un muro XD https://t.co/MDRaDiFKiF — adrilik (@adrilik) January 6, 2021

“Necesito tu cuenta de Twitter“.

A @SergioRamos se le está yendo la mano al pedir la renovación pic.twitter.com/19SQ18eTND — JORGESEGURA (@JSEGURACLARA) January 7, 2021