Los terremotos de Granada y Wall Street

Hace unos días, viendo un documental de Netflix sobre un asesino en serie de California, una mujer le comentaba a un reportero tras enterarse del terrible descuartizamiento de su vecina lo siguiente: "¿Te das cuenta lo grave que es esto? Si el asesino hubiera entrado por mi ventana, sería yo la descuartizada. Sería yo la que está muerta, piénsalo".

La reacción de los tuiteros ante el terremoto de Granada me recordó bastante a la señora: "¿Pero eso podría pasar en un sitio en el que viviese gente?" o "Ha habido un terremoto a 400 km de Madrid", han sido cosas que se han leído mientras los granadinos veían como sus casas bailaban bachata en mitad de una pandemia. El de Granada ha sido el segundo terremoto más comentado de la semana, el primero ha sido el de Wall Street.

Los usuarios de Reddit, algo así como el Forocoches americano, se han organizado para comprar en masa acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos en horas bajas, para disparar su precio y arruinar a un fondo de inversión que se había posicionado en corto, es decir, había apostado para beneficiarse con su caída.

Parecía que a estas alturas no había nada que pudiese unir a la gente en las redes, pero la ruina económica de un fondo buitre ha desatado una explosión de júbilo en Twitter y se ha convertido en el tema más comentado de la semana con miles de usuarios explicando en hilos qué significa en bolsa una posición en corto, lo que incumple una vieja ley de Twitter: que hay que dejar pasar al menos cinco minutos desde que aprendes algo hasta que miras con desprecio al que aún no lo sabe.

Esto ha sido lo mejor de Twitter en una semana en la que Vox y Bildu han votado juntos un decreto y China ha empezado a emplear los PCRs anales, que en breve se aprobarán para su uso en todo el territorio español excepto Granada.

"GameStop sentado entre Tesla y Amazon después de que Reddit lo haya convertido en una empresa Fortune 500"

