Una presentadora de Telemundo pierde los papeles en directo: "Si no hablas español, te largas"

La abogada y presentadora cubana Ana María Polo ha protagonizado un acalorado encuentro con una joven invitada colombiana que intervino en el programa que conduce en la cadena Telemundo, 'Caso cerrado'. La jueza del programa espetó a la invitada, que intervino en el espacio en inglés, un sonoro "si no hablas español te largas".

Polo, que en un principio pidió que le pasaran al "angelito de dios ese", entró en cólera cuando la joven la saludó a su entrada en plató con "hello, good afternoon" ("hola, buenas tardes"). La presentadora perdió los papeles y arremetió contra la invitada: "No, ni good afternoon ni ningún hello. Aquí tu hablas en español, esto es un programa en español y aquí se habla español, aquí nosotros no ponemos ningún letrerito y tu te llamas Luna". Tras este inicial reproche, la presentadora continúo en un tono irónico, poniendo caras de burlas inclusive: "Your name is not moon" ("tu nombre no es luna"), dijo.

La invitada trató de explicar los motivos por los que se sentía más cómoda hablando en inglés que en español, pero le fue imposible, ya que la jueza no dudaba en cortar sus intentos de explicación, elevando el tono de voz en cada intervención de la invitada.

Wow man...!!Aquí se habla en español. pic.twitter.com/RqUeTw4m3T — J.C.Cuevas Dawson (@cuevas_dawson) February 2, 2021

"Tus retos cochinos no me interesan"

El enfado de Ana María Polo iba creciendo por momentos, e incluso llegó a levantarse de su silla y no dudó en amenazar a la joven con echarla del programa si no hablaba en español: "Escúchame, si no hablas en español te vas, así que hablas español o te vas".

Tal era el enfado de la presentadora que, mirando a los ojos de la joven, le afirmó que no estaba jugando con ella; por ello advirtió a la invitada que no le hiciera "retos" puesto que no le interesaban sus "retos cochinos, estúpidos e idiotitas".

Finalmente, después de que la presentadora dijera la colombiana que de no hablar español en "la próxima palabra" se iba a "largar", la joven cedió y pronunció: "Sí, señora", para gusto de la jueza de 'Caso cerrado'. "Qué bueno", espetó Ana María Polo.