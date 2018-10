La viral y surrealista situación que ha vivido una mujer en la cola de Mercadona

Imagina que estás en un supermecado, se te cae algo de dinero al suelo y alguien te lo quita ante tu atónita mirada. Bien, pues esto es lo que le ha ocurrido a una mujer que hace unos días vivió una situación de película en la cola de Mercadona.

Su nombre es Cynthia Rosario Pérez y ha publicado en su muro de Facebook el peculiar suceso que vivió al ir a pagar su compra. Unos hechos tan surrealistas que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales, convirtiéndolo en viral.

Cynthia comienza así su escrito: "Ayer fui al Mercadona... Estaba en la cola para pagar y se me han caído 20€ al suelo. La mujer delante mía se agacha y los coge... Cuando voy a darle las gracias y estiro la mano para que me los dé, me dice 'lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra' y se fue andando".

Y prosigue: "Miré a la persona que estaba detrás de mí y estaba en shock igual que yo. Entonces, le digo: '¿me has visto cara de cajero automático? Dame mis 20 euros'. Lejos de amilanarse, la mujer que se había hecho con el dinero se fue del lugar sin más.

Pero la venganza se sirve en plato frío, o al menos esto es lo que debió pensar Cynthia que reacción así: "Cuando llegó a su coche puso sus bolsas en el suelo para abrir el maletero. En este punto yo ya estaba muy mosqueada, así que decidí seguir su estúpida regla de 'lo que se encuentra en el suelo es de quien lo encuentra', cogí sus bolsas y me fui".

¿Qué había en la bolsa? Pues nada más y nada menos que cuatro filetes de ternera, dos filetes de salmón, una buena selección de quesos, leche, huevos, tres latas de atún y, lo mejor, dos botellas de vino tinto.