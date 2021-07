La retirada de Simone Biles de los JJ.OO. de Tokyo inició una concatenación absurda de acontecimientos a la que Twitter ya nos tiene acostumbrados. Primero, la mayor parte de la gente mostró apoyo y comprensión. Después, cuatro amargados en busca de notoriedad se atrevieron a poner en duda la fortaleza mental de una atleta que, habiendo sufrido abusos sexuales y siendo hija de drogadictos, se ha convertido en una leyenda de la gimnasia artística. Más tarde aparecieron los defensores de los desfavorecidos (Irene Montero e Íñigo Errejón) a luchar contra molinos de viento para capitalizar el discurso político. Y finalmente, la cantante María Isabel anunció que ella también abandonaba la música por problemas de ansiedad y no volveremos a escuchar en directo ‘Antes muerta que sencilla, ay que sencilla’.

Biles no es la primera deportista que habla abiertamente de sus problemas psicológicos, lo han hecho antes Naomi Osaka, Michael Phelps, y muchos sospechamos que Pepe, el defensa del Madrid, tampoco estaba en su mejor momento cuando empezó a patear sin balón en juego la cabeza de Casquero por intentar meter el balón en su portería. El abandono de la atleta ha sido lo más comentado hasta ahora de unos JJ.OO. algo descafeinados, en lo que lo más destacado es que los medios han empezado a prestar atención a las deportistas españolas. Hemos visto en titulares a ‘la ex novia de David Broncano’, a ‘la que jugó al ping-pong con Pedri’ y a ‘la que le pidió un selfie a Nadal de niña’. Para que luego digan que la sociedad no avanza.

Los de Tokyo son unos juegos extraños porque no se celebran en su año, porque se celebran sin público y porque la gente ha normalizado el pentatlón, un deporte en el que los atletas tienen que correr y nadar con una pistola en el bolsillo. Han hecho olímpico el Call of Duty. Los Juegos de Tokyo son el trending topic indiscutible de esta semana de julio.

- ¿Cómo llamamos a nuestro hijo?

- Ponle la clave del WiFi y palante. pic.twitter.com/37uLPWHeMJ — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) July 25, 2021

Cuando le dices a tu amigo que quieres volver con tu ex

pic.twitter.com/VinHH2RuFp — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) July 27, 2021

Llamar floja a una chica de 21 años cinco veces campeona del mundo y cuatro veces olímpica desde el sofá en gayumbos. — XChewie (@XChewie) July 28, 2021

La simone biles lo que le recomendaría yo es hacer deporte que eso pa la cabeza es lo mejor que hay. — cara de portero goleao (@vvvhannah) July 28, 2021

Hay que cuidar la salud mental de los deportistas. pic.twitter.com/225a9QTj9i — Kim Jong-un (@norcoreano) July 29, 2021

Por fin el teto es deporte olímpico pic.twitter.com/oXDBKArljQ — Alejandro (@alelitooo) July 29, 2021

Destinada a ser nadadora pic.twitter.com/0kt44NPejL — josefrita (@JoseePoy) July 25, 2021

El VAR confirma que hay contacto. pic.twitter.com/Saf9um0TNj — Periódico Warca (@PeriodicoWarca) July 25, 2021

Olympic Games Tokyo 2021 by Tatsuya Tanaka pic.twitter.com/iiIhgB3cMO — Valvert (@valvert) July 25, 2021

Hoy salimos, pero de tranqui. pic.twitter.com/mTN8D9ksDJ — Hasta el moño (@BunHasta) July 26, 2021

Subcampeona / perdedor pic.twitter.com/l04Hzf4GUh — David Vinuesa Malbac (@Dvinuesa) July 24, 2021

Fuera de los Juegos, entre los virales de la semana, tenemos a Boris Johnson intentando usar un paraguas, a Macron siendo condecorado en Polinesia como si fuese Usain Bolt en Londres 2012.

Boris es como Mr. Bean pic.twitter.com/42tfOWalr0 — Gustavo Vela (@GustavoVela71) July 28, 2021

Mientras tanto, Macron en la Polinesia… pic.twitter.com/JF4V80Gi4h — Alejo Schapire (@aschapire) July 26, 2021