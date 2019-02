Sexo a cambio de una bajada en el alquiler: la propuesta de un casero de Madrid que se ha hecho viral

Una exusuaria de Twitter, @IsaaOErre, ha compartido una conversación que ha tenido con un casero.Hablamos en pasado porque el tuit se ha hecho tan viral que debe ser que ha agobiado a la joven, que ha decidido eliminar su cuenta en la mencionada red social.

"Estoy llorando de la impotencia y no sé qué hacer", escribió junto a las capturas de la charla con el hombre, que alquilaba una habitación pero proponía dejarla más barata si la chica accedía a tener sexo con él de vez en cuando.

Sexo a cambio de alquiler

"El precio de la habitación sería de 450 euros; los alquileres están carísimos en Madrid y sé que hay gente que literalmente no puede asumir estos precios (...) estaría dispuesto a dejarla más barata a alguna chica joven que sea de mente abierta, no tenga prejuicios respecto al sexo (...) podemos llegar a algún acuerdo".

El casero se describe como una "persona educada, atractiva, culta y respetuosa y con cuerpo de deportista".

La chica le contesta: "Es decir, tener sexo contigo de vez en cuando", y el hombre responde: "Eso es".

La joven, que no aceptó, contó en Twitter que fue a denunciarlo pero no pudo hacer nada porque le dijero que al no haber hecho nada "no era delito".

El tuit se hizo viral en apenas 20 horas.