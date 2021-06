Desde hace años, la izquierda está inmersa en un debate sobre si el discurso cultural o identitario debe sobreponerse al discurso material, un debate que en Corea del Norte no existe ya que somos un país racialmente uniforme (el último negro que vimos fue Dennis Rodman en 2016), con un 0% de homosexuales según el último censo, y que ha alcanzado la paridad total: hombres y mujeres tienen a día de hoy los mismos derechos, ninguno. Básicamente el debate a enfrentado a la izquierda tradicional, que está centrada en las las conquistas sociales y laborales, y la izquierda posmoderna que está centrada en la defensa de minorías como las mujeres, el colectivo LGTBI o los votantes de Ciudadanos.

El debate ha saltado esta semana a Gen Playz, un programa de TVE, y de ahí a las redes, donde se ha hecho virales algunas frases de Samantha Hudson como “El capitalismo creó el concepto de mujer” o “Tendrá que surgir un marxismo con perspectiva de género”, a lo que uno de los tertulianos presentes contestaba lo que todos estábamos pensando: “¿Pero qué es eso?”.

Yo, como representante de la izquierda clásica de toda la vida, la que enriquece uranio y prueba intercontinentales en el mar de Japón, he estudiado cómo funcionan este tipo de discursos. Se trata de estructurar frases random lo más ambiguas posible que puedan significar cualquier cosa y por tanto no puedan ser cuestionadas. Por ejemplo: “Debemos articular espacios interseccionales lo más líquidos posibles, permeables a dialécticas de clase y de género para crear espacios de diálogo simétricos”. ¿Qué significa? Pues no lo sé porque me lo acabo de inventar.

Con el programa de Gen Playz arranca este repaso tuitero a la semana de la EBAU, la Eurocopa, la patada de Errejón y la torta a Emmanuelle Macron.

"¿Y ese 'Futuro Laboral' del que hablas se encuentra aquí con nosotros?" pic.twitter.com/CWAcSqiwlI — Dumer (@soydoomer) June 8, 2021

Diciéndole "naaah, de lokos" a mi abuela mientras empieza a hervir su potaje de garbanzos. — salmorejo lover (@crapulinya) June 7, 2021

- Hola Errejón nos podemos hacer una fot.....

Errejón: pic.twitter.com/XuEztFoi9N — Alejandro🌹🇵🇸___ La Deseducación (@comuflauta) June 7, 2021

La selección española genera la misma ilusión que recibir una carta de la DGT. — Usuario Arroba (@Mongolear) June 4, 2021

Oye los q os habeis vacunado ya una pregunta

Hay un fotógrafo allí estilo guadalpark, isla mágica, etc.. q te hace la foto cuando te vacunan o te la tienes que hacer tu mismo. — Er Fede (@Frb1976) June 8, 2021

Si la izquierda española fuese inteligente, se dejaría de debates futiles y se dedicaría a promocinar este vídeo viral en el que una madre le regala su primer ‘Luisvi’ (Louis Vuitton) a su hija, por aprobar la sele, porque le hacía mucha ‘ilu’. Eso sí es una fuente de votos importante para la izquierda que además me ha hecho aprender que el cayetanés se habla quitándole sílabas a las palabras.

El otro gran vídeo viral ha sido el del presidente argentino, Alberto Fernández, explicando que los argentinos, al contrario del resto de sudamericanos, no son indígenas sino que llegaron en barco desde Europa bebiendo mate y gritando “¡Remá, boludo!”.

los pijos son raros d cojones pic.twitter.com/wdnQ4QwB8D — gesus (@gesusgrande) June 10, 2021

El SER HUMANO ES MARAVILLOSO pic.twitter.com/yXhwwXlu3t — Raül Calàbria (@rcalabria) June 4, 2021