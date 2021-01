El Rubius siembra la polémica tras anunciar que se muda Andorra para pagar menos impuestos

El famoso youtuber, El Rubius, cuyo nombre real es Rubén Doblas Gundersen, de 30 años, ha despertado una gran polémica después de anunciar que se muda a vivir a Andorra para evitar pagar tantos impuestos.

"Llevo diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí. Sé que habrá gente que me critique", comentó a sus seguidores en un vídeo en directo en la plataforma Twitch, a sabiendas de la que le caería encima.

El youtuber gana unos 4,3 millones de euros al año, según estima la web SocialBlade, especializada en medios sociales, pero centrada en YouTube.

Este cambio de residencia al mencionado paraíso fiscal es algo que llevan haciendo muchos youtubers e influencers españoles en los últimos años para tener un IRPF más reducido. Entre ellos están Willyrex, Vegetta, Invicthor, The Grefg, Staxx, Lolito, Patry Jordan, Fargan o Alexby.

"Todos mis amigos están en Andorra"

El Rubius ha justificado su traslado a Andorra escudándose en esto último y no tanto en el tema del dinero. “Mucha gente me dirá: ‘Te vas por dinero’. Obviamente [pagar menos impuestos] es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años. Llevo 10 años de mi carrera en Youtube pagando aquí. Literalmente, todos mis amigos están allí".

Después continuó explicando: “Me he sentido muy a gusto cuando he ido a visitar a mis amigos de por ahí. Me ha recordado mucho a Noruega por el frío, las montañas... Tengo ganas de empezar una nueva vida”.

El tipo de IRPF máximo en Andorra es del 10%, mientras que en España el tipo marginal máximo es del 47% para la parte de la renta que excede los 300.000 euros, cifra que superan muchos youtubers e influencers. También el IVA, cuyo equivalente en Andorra es el IGI (Impost General Indirecte), es inferior al español.

Por ejemplo, el youtuber Lolito, comentó que "en Andorra se pagan impuestos, pero no te sablean como en España".

Críticas a El Ribius por mudarse a Andorra

A El Rubius le están lloviendo las críticas. Le tachan de ser un "insolidario de mierda" o un "rata egoísta". Además muchos le achacan que se declarara votante de Manuela Carmena en el año 2015 y luego no sea coherente y lleve a la práctica la ideología en la que cree.

La polémica es tal, que incluso ha recibido amenazas como estas a través de Twitter: "Estamos tardando bastante en buscar a toda esta peña y meterles 17 navajazos en la tráquea".

Sin embargo, hay también muchos usuarios que entienden que se vayan a Andorra y que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero.

He hecho las cuentas del IRPF (2021) de los supuestos 4M de euros de El Rubius, del modo más didáctico posible para que incluso los menos duchos en mates lo entiendan.Con esos 1.938.901,50 daría para, por ejemplo 775.560 vacunas de AstraZeneca. pic.twitter.com/f5cKnCxJ8q — Sara Croftqueta quiere seguir durmiendo (@ironic_sara) January 19, 2021

Preparaos porque está ración viene cargadita. pic.twitter.com/LxSypJ3QRu — Un Tío Blanco Hetero ALTAVOZ (@utbh_altavoz) January 18, 2021

No me lo digas, el millonario que se ha largado a Andorra para no pagar impuesto, votó a Podemos (Carmena). El Rubius un Pablo Iglesias cualquiera. pic.twitter.com/8MJt4zz53q — Mon Bosch (@josepramonbosch) January 18, 2021

- Willyrex en Andorra- Vegetta777 en Andorra- Thegrefg en Andorra- Fargan en Andorra- Lolito en Andorra- Ahora Rubius tambiénTodo este talento español se está yendo por culpa de la incompetencia de los políticos. — Filosofía Política (@FilosofiaPolti1) January 17, 2021

La izquierda esta cagada de miedo en cuanto varios Youtubers famosos se les han hinchado los huevos y han recomendado el video de @wallstwolverineTienen miedo porque están dando difusión a uno de los tíos que mejor saber argumentar contra esta gente.➡️https://t.co/iPd8Q6obKOpic.twitter.com/QVcMbHtqg9 — Un Tío Blanco Hetero ALTAVOZ (@utbh_altavoz) January 19, 2021

Los Youtubers hacen bien yéndose a vivir donde rentabilizan más su dinero. Tienen un trabajo online y pueden hacerlo donde quieran. El Rubius o Vegetta deciden irse a Andorra, que tiene mejores condiciones laborales que España. Es problema de nuestro sistema, no de ellos. — Rai Elmuro (@RaiElmuro) January 19, 2021

Ibai Llanos, a favor de pagar impuestos altos

De esto mismo habló Ibai Llanos el pasado mes de febrero. El vídeo del caster (creador de contenidos) se volvió a hacer viral hace unos días y fue muy aplaudido ya que él defiende que los que más ganan, son los que más impuestos tienen que pagar.

También comentaba por qué él no se mudaba a Andorra a vivir: "Me parece un buen acto tributar aquí porque es lo que hace todo el mundo y por eso yo pago y como encima yo gano mucha pasta, pues a mí me la pela que me quiten el 50%, es que me parece normal".

Ibai continuaba explicando: "Os digo de verdad que a mi me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo de puta madre y me parece normal que a la gente que gana mucha pasta, le quiten mucho dinero y como yo hay muchísimos 'youtubers' y amigos que opinan como yo y que por eso no se van a Andorra", explicó.

Sin embargo, entendía que otros muchos youtubers e influencers se hubieran ido a ese país para tributar allí ya que la diferencia de lo que hay que pagar a Hacienda es muy grande. "También os digo que cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España, teniéndolo tan cerca, la verdad es que te llevas un ostión. Muchos de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90-95% en su situación os iríais porque esta a dos horas y la diferencia de dinero es abismal pero yo estoy bien aquí".