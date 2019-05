¿Qué número ves en esta imagen? El nuevo reto viral del que te 'diagnostica' tus problemas de visión

¿Qué número ves en esta imagen? Es el nuevo reto viral que está corriendo como la pólvora a través de redes sociales. El post, en cuestión, ha sido publicado por un usuario en twitter. Consiste en una colorida fotografía en la que se pueden apreciar unas cifras.

Eso sí, dependiendo de los números que veas, te 'diagnostica' uno u otro problema de visión. Así, si ves 3246, puedes tener astigmatismo y miopía. Un 3240 implica solo astigmatismo. 1246 sería miópico de luz sin astigmatismo y, finalmente, 1240, ojos saludables.

El post lleva ya más de mil 'me gusta' y cientos de respuestas. Aunque lo cierto es que no hay consenso claro. De hecho, hay quien ve números que no están entre las opciones.

¿QUÉ TAN BIEN ESTÁS DE LA VISTA?3246: ASTIGMATISMO Y MIOPÍA 3240: ASTIGMATISMO1246: MIÓPICO DE LUZ SIN ASTIGMATISMO 1240: OJOS SALUDABLES. pic.twitter.com/DXoWeM7JmN — vyropamavoi. (@vyropamavoi_py) 9 de mayo de 2019