El 'menú del día' de un restaurante con chistes sobre violaciones que ha desatado las críticas en redes

Un restaurante de Cartagena (Murcia) ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales después del chiste de mal gusto que incluyó en su menú del día el pasado 18 de marzo.

Lo cierto es que el local suele incluir, según ha explicado en redes sociales, algún tipo de broma cada día en sus menús. Sin embargo, esta vez se ha hecho viral después de que el chiste fuera sobre violaciones y una usuaria lo compartiese en su cuenta de Twitter, donde ya acumula, por cierto, más de mil retuits.

El comentario en cuestión es el siguiente: "¿Reconoce usted entre ellos cuatro al violador? -Creo que es el tercero, pero ojalá hubiese sido el cuarto. -Señora, seriedad por favor.- Que me viole el cuarto para asegurar".

Esto es suyo, @MESON_JR ?Esto es lo que consideran un chiste?Sirven mamut?Cómo es que tienen twitter y no señales de humo?

Ante el aluvión de críticas, el restaurante ha respondido a otra usuaria que preguntaba sobre la elección de ese chiste: "Buenas tardes, sentimos que se vean ofendidos por el chiste del día. No se ha puesto con ese fin, le pedimos disculpas a todos los que se hayan sentido ofendidos, ya que cuando lo hemos leído nos hemos quedado nosotros también un poco sorprendidos".

Y añade: "Muchas veces es aleatorio como el de hoy por prisas y demás, muchas veces no se elige. Esperamos que acepten nuestras disculpas ha sido un error no haberse cerciorado antes. A veces evitamos chistes racistas o demás, pero hoy nos hemos colado. Mil perdones de nuevo".

Les he escrito por messenger de facebook, ya que he visto que twitter hace mucho que no entran. Esta ha sido su respuesta