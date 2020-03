Las redes se mofan del ‘apocalipsis’ que se está viviendo por el coronavirus.

Las redes sociales se están llenando de fotos y vídeos de supermercados desabastecidos, con baldas de alimentos vacías y largas colas en las cajas ante la psicosis que está generando el coronavirus, sobre todo, después de que se anunciara el cierres de colegios y demás centros educativos tanto en la Comunidad de Madrid como en algunas provincias del País Vasco.

Muchos establecimientos, como Mercadona o Carrefour, sufrieron este lunes una llegada masiva de clientes que dejaron muchas secciones vacías, algo que se ha repetido este martes. Incluso, desde primera hora de la mañana, ya había personas esperando a que abrieran los supermercados.

Algunas tiendas ya se han quedado este martes sin productos como papel higiénico, pañales, algunos tipos de carne, pollo, frutas, verduras, leche o arroz. En vídeos y fotos que se han publicado en redes se pueden ver carros llenos de artículos e incluso muchos han presenciado peleas de personas por el mismo artículo, como si se tratara de la llegada del apocalipsis.

Por ello, la palabra “apocalipsis” y “Mercadona” se han convertido en Trending Topic, y se están multiplicando, en cuestión de segundos, los memes sobre la situación de psicosis que se ha creado.

Nunca me imaginé el apocalipsis comiendo fruta. pic.twitter.com/mIOVUI4uU0

Así que Ortega Smith es ese que en un apocalipsis zombie no le dice al resto del grupo que ha sido mordido hace varios días pic.twitter.com/vUMib8pHNP

Sentirte más despreciado que esa malla de pepinos, que no te quieren ni a las puertas de un apocalipsis. pic.twitter.com/c9slL047iM

España: "Cerramos los colegios como medida preventiva, que no cunda el pánico"Españoles yendo al Mercadona pensando en el apocalipsis: pic.twitter.com/OpCfLi5spg

Hoy arrasando supermercados como si esto fuera el apocalipsis y en quince días a tirar toda la comida caducada que no os hayáis comido, no somos más tontos porque no entrenamos. #CoronaVirusEspaña#COVID2019#FelizMartespic.twitter.com/210Jlrjo8H