El rap sobre Vox y Santiago Abascal que está arrasando en redes: "Tú eres nuestro Rey Arturo y nosotros tus cruzados"

"Tus ojos lanzan misiles. Tu fuerza es descomunal. Quiero verte en más desfiles. Eres todo un semental". Así describe Sofía Rincón al líder de Vox, Santiago Abascal, en un sarcástico rap que subió el pasado miércoles a Youtube y que ya acumula más de 4.000 visitas.

Las elecciones generales ya se han convertido en el centro toda la vida política, mediática... y viral. Y como en Internet somos muy españoles y mucho españoles, la maquinaria ya está manos a la obra y ya nos deja grandes contenidos.

Si la pasada campaña andaluza, ya nos brindó una ristra de históricos memes y momentos gloriosos, esta primavera -que tiene marcado en rojo hasta cuatro momentos clave (generales, autonómicas, municipales y europeas)- la lista será aún mayor.

Like a Vox

En esta ocasión llega de la mano de Sofía Rincón (idea), Iván Santos (producción musical) y Rafael Sarmentero (letra) y pretende -según escribe en la descripción- "contentar a Pedro Sánchez con el mejor meme del año que gustará a Podemos, PP, VOX y a todo aquel que guste de la vida performática".

El vídeo de poco más de cuatro minutos de duración está repleto de memes y montajes de Abascal. Todo a la vez que hace un repaso, en modo irónico, de la situación política de España y de lo qué ha supuesto en ella la irrupción de Vox.

No me emocionaba desde aquel mitín de Aznar

Algunas de sus letras son: "Cuando entraste en escena, estuvo a punto de llorar. No me había emocionado desde aquel mitín de Aznar" o "con tu porte y tu perfil tan aguileño, no me quise pellizcar por si estaba siendo un sueño".

También hace referencia al famoso vídeo que utilizó Vox para la campaña de las elecciones andaluzas en el que se veía a Abascal a lomos de un caballo:"Jineteando en tu caballo, por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert, Casado, se han quedado muy atrás".

Jineteando en tu caballo, por la sierra tú te vas. Pedro, Pablo, Albert, Casado, se han quedado muy atrás

Letras para sus políticas de inmigración: "En tu pecho hay una 'S' como la de Supermán. Cuando quieras un buen plan, no me metas el Islam". O para la situación en Cataluña: "¿Qué dice Puigdemont? No lo entiendo porque yo siempre subo al escenario con un diccionario Vox".

Como no podía ser de otra manera, el feminismo también forma parte de este Like a Vox: "Mujer y hombre son lo mismo. Ante la Ley valen igual. No queríais feminismo, yo os lo traigo radical. Los traidores de la patria huyen todos asustados. Tú eres nuestro Rey Arturo y nosotros tus cruzados"

¿Qué dice Puigdemont? No lo entiendo porque yo siempre subo al escenario con un diccionario Vox

Por último, Pedro Sánchez también es, en momentos, protagonista de este rap sobre Vox: "Cuando llegues al Gobierno, el okupa temblará, porque no es más que un fantasma".