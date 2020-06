PS5: Las redes se llenan de memes por el diseño de la PlayStation 5.

Había una gran expectación entorno a la nueva consola de Sony, la PlayStation 5, cuya presentaciónfue este jueves. Sin embargo, el diseño de la PS5, más minimalista y en color blanco, no ha sido del gusto de todos los usuarios y las redes sociales se han llenado de mofas y memes.

La forma que tiene el dispositivo está siendo muy comentada. Podemos encontrarnos comparaciones muy ingeniosas como los que comparan la PlayStation con los edificios del arquitecto Santiago Calatrava, como el estadio Santiago Bernabéu o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Ahora ya sabemos que Calatrava ha diseñado la #ps5 . Espero que no se caiga a trozos. XD pic.twitter.com/Aw3hkze9li

Para otros, la esperada consola PlayStation 5 les recuerda a unconocido ambientador de hogar.

Otros lo comparan con un simple router u otros dispositivos que tienen en sus casas.

También podemos encontrarnos otros memes como estos:

Unlucky lads; got the ps5 already 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/neEVEgks7S