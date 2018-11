La foto de Primark que ha indignado a media España

Si alguna vez has ido a Primark seguro que has visto la estampa: un montón de ropa tirada por el suelo, desordenada, pisada y decenas de personas rebuscando en una montaña de textiles. No obstante, hay veces que las tiendas de esta cadena están más desordenadas.

Y uno de esos días fue el fin de semana, cuando la usuaria de TwitterMaría González decidió compartir en su perfil la fotografía que abre este artículo. No obstante, decidió borrarla días después. No sabemos si por su relación de amistad con la autora de la instantánea o porque el tuit se hizo viral y le agobió. A las pocas horas, la publicación tenía más de 8.000 me gustas.

Guardemos un minuto de silencio por la educación, el respeto y el saber estar de la gente

"Tengo una amiga que trabaja en Primark #Murcia y me manda esta foto de ahora mismo. Guardemos un minuto de silencio por la educación, el respeto y el saber estar de la gente", escribió la joven.

La foto, a pesar de los deseos de tuitera, se hizo viral.

Muchos usuarios comentaron la publicación y dijeron que, aunque es cierto que eso era inaceptable y mandaron ánimos a los dependientes de la tienda, afirmaron que era algo habitual en esta cadena de ropa. Y damos fe de ello.

Y tú, lector, ¿te has encontrado con este desorden en alguna tienda? ¿Crees que es falta de educación?