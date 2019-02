Un hombre le pide matrimonio a su pareja en el Primark de Gran Vía: el vídeo del momento

Este pasado sábado ha ocurrido algo extraordinario en el Primark de Gran Vía. No, no estaba todo ordenado ni tampoco estaba la tienda vacía: hubo una pedida de matrimonio.

La tienda de la capital, que es la más grande del mundo gracias a sus cinco plantas y 12.000 metros cuadrados, se paró por unos minutos.

Con música de fondo y decenas de compradores siendo testigos del momento, un hombre comienza a bajar las escaleras micrófono en mano cantando una canción. Su novia le espera abajo.

La gente vitorea incrédula. Finalmente, él le pide matrimonio y ella acepta. Todos los allí presentes comienzan a aplaudir y a celebrar la buena noticia.

El tuit que muestra el momento exacto de la pedida lo ha subido a Twitter una usuaria llamada Nerea. Ya ha sido compartido más de 600 veces y marcado como favorito casi 2.000.

En redes sociales la respuesta ha sido unánime: a casi nadie le hubiese gustado ser la futura esposa. Recogemos algunos de los tuits que han escrito los usuarios tras ver el vídeo de la pedida de matrimonio:

A mí es que me montan esto y no sé ni dónde meterme. pic.twitter.com/jEJdW54WJ5

A mí me piden la mano en un Primark y el siguiente evento familiar es la visita mensual que me pueden hacer en el ala de asesinos de Alcalá Meco

Todo el mundo hablando de lo hortera que es la pedida de mano en Primark. Igual de hortera o no hortera que en cualquier otro sitio. Gracias, me voy.

A mí lo de la pedida de matrimonio en Primark no me molesta por lo hortera, me molesta por hacerlo delante de tantísima gente. ¡Qué horror! Como para decir que no si no quieres...