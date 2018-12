¿Qué fue de Pesesín? El pez más famoso de España ya no vive con sus vecinos

¿Te acuerdas de Pesesín? ¿Qué fue de él? El pez más famoso de España ya no vive con sus vecinos. Ha sido trasladado al Acuario de Gijón, un año y medio después de aquel tuit que le hizo conocido en todo el país.

Yurena, la dueña, se fue de vacaciones en julio de 2017, y dejó al pez en el portal de su edificio con una nota: "¡Hola vecinos! Me voy unos días y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer (sólo se le debe echar una vez al día). Dejo comida y un cuadro para saber cuándo comió. Muchas gracias".

Los vecinos se implicaron hasta tal punto que muchos le sobrealimentaron. De hecho, cuando la adolescente volvió de vacaciones dijo que tendría que ponerlo a dieta porque había engordado mucho en su ausencia.

El tuit se hizo viral rápidamente, y todos cogimos cariño a Pesesín.

Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017

Ahora vive en un acuario

Pesesín ahora vive en el Acuario de Gijón, ya que Yurena no puede hacerse cargo de él. El acuario ha aceptado asumir la tutela del pez de modo excepcional. "Ahora Pesesín sí va a estar bien cuidado 24 horas al día por profesionales que se encargarán de su bienestar", explican en un comunicado.

"Pesesín pasará unos días en cuarentena; la veterinaria y el equipo a cargo vigilarán que esté totalmente sano. Después pasará a la exposición", añaden desde el acuario.

Los actuales responsables del pez también han querido lanzar un mensaje sobre el abandono de animales: "Es una gran problemática. No hay que regalar animales, debe ser fruto de una meditada decisión familiar". Y animan a adoptar en vez de comprar: "Hay miles de asociaciones en España con animales deseosos de encontrar una familia".

Lo bueno de todo esto? Que ahora todos los españoles podremos conocer a Pesesín.

¿Te acordabas de este pez, lector? ¿Qué te parece que ahora viva en un acuario?