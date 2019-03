El vídeo viral del Papa Francisco apartándose abruptamente de los fieles para que no le besen

Un vídeo del Papa Francisco se ha hecho viral en Twitter por la manera en que el pontífice se aparta de los fieles para evitar que le besen el anillo.

Todo ocurrió en el Santuario de Loreto, en el centro de Italia, donde acudió a firmar la exhortación escrita tras el Sínodo dedicado a los jóvenes de octubre de 2018.

En el encuentro, el Papa evita que los allí presentes le besen el anillo. Vamos, les hace una cobra en toda regla.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo