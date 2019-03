El brutal corte de Pablo Motos a Pablo Iglesias se hace viral: "Ahora tú eres la casta"

Pablo Iglesias acudió este martes a El Hormiguero, pero su visita al exitoso programa de access prime time de Antena 3 no le salió todo lo bien que esperaba.

El líder de Podemos se llevó más de un corte por parte del presentador, Pablo Motos.

El corte acerca de su chalet

El 'zasca' más sonado fue el relacionado con el chalet que se ha comprado Iglesias junto a su pareja, Irene Montero. "Yo te voy a ser muy sincero, me he hipotecado 30 años. Cuando tenga 70 años habré terminado de pagar mi casa con mi pareja, y a mí no me han regalado nada en la vida", explicó el político.

El peaje político es haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta

"El peaje político es haber hablado de la casta y ahora ser tú la casta", contestó Motos, en alusión a las acusaciones de Iglesias a los políticos que vivían en urbanizaciones de lujo.

El 'zasca' se hace viral

Este corte se ha hecho viral, y fue de lo más comentado anoche:

El brutal zasca en directo de Pablo Motos a Pablo Iglesias en El Hormiguero que no se le olvidará en la vida. pic.twitter.com/4HE4CEWS8t — Ismael López Martín (@ismaelquesada) 26 de marzo de 2019

El tuit ya lleva más de 5.000 retuits y 9.400 me gustas. Otros centenares de usuarios también han comentado el momento, incluso los hay que aseguran que fue al revés, y que el corte se lo llevó Motos:

El zasca del año!!! No lo esperaba de Pablo Motos!!!!! — anita (@boquerona80) 27 de marzo de 2019

Mira que me.extraña que Pablo motos le haya dado ese zasca....lo celebro. Menudo rostro tiene el colega. Que quiere cambiar de vida, y los demás no pueden? Por eso les criticaba y ahora lo hace él y está bien hecho....sinvergüenza — Sthêrsita (@milenaria29) 26 de marzo de 2019

Muy bien Pablo Motos preguntando a @Pablo_Iglesias_ por el chalé.No es criticable comprarte un chalé si lo pagas d tu bolsillo.Sí es criticable decir q los politicos q viven en chalets se alejan del pueblo (y son casta) o decir q nunca te irias de tu barrio.#PabloIglesiasEHpic.twitter.com/5xyhONIlBS — Gundi (@Gundisalvo5) 27 de marzo de 2019

Como cortan el vídeo en el supuesto zasca de Pablo Motos a Pablo Iglesias, os dejo lo que le contesta... Motos 1 - Iglesias 1 pic.twitter.com/HdrCMqINTq — Lady Vaga 💜 (@_LadyVaga_) 27 de marzo de 2019

Ayer Pablo Iglesias le dijo a Pablo Motos que él quería que sus hijos vivieran lejos (de la chusma) en el campo (urbanización de lujo)🏡 — Baldasare (@Baldasare_) 27 de marzo de 2019

GRANDIOSO @PabloMotosTV . Vaya Zasca a #PabloIglesiasEH “Criticabas la casta cuando ahora eres la casta”. — La Mari (@catetadetuiter) 26 de marzo de 2019

#PabloIglesiasEH Espero q metáis la misma caña cuando vayan otros candidatos. Lo q no sé es si los demás os podrían contestar con los mismos zasca q os ha dado Pablo Iglesias.Como dice él...si lo único q podéis echar en cara es q se ha comprado una casa q se está pagando... — Patricia (@patiprofe) 26 de marzo de 2019

"Se os llena la boca con el feminismo"

Pero ahí no quedó todo. Motos estaba on fire y también le pegó otro corte: "Se os llena la boca de feminismo y luego a la hora de la verdad sois todos hombres", afirmó el presentador cuando Iglesias aseguró que en su partido la próxima líder será una mujer.

Esta noche acude al programa Albert Rivera. Veremos si es tan duro con él...