Tras anunciar su salida de la política, Pablo Iglesias ha decidido cambiar de imagen tras dejar la política y se ha cortado el pelo, despidiéndose de una coleta que se convirtió en uno de los símbolos de Podemos desde sus inicios.

A sus 42 años, el exvicepresidente del Gobiero ha dejado a un lado su característico look. El resultado no ha dejado indiferente a nadie y que, como no podía ser de otra forma, ha generado un enorme revuelo en las redes sociales, que se han inundado de cientos de memes en alusión a su sorprendente cambio.

la gente asimilando que ya no pueden llamar a pablo iglesias el coletas pic.twitter.com/rQ7UERx2xU — peri (@T5Comento) May 12, 2021

Los usuarios de Twitter se han esforzado durante toda la mañana en encontrar al culpable de este cambio tan radical. Algunos apuntan directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días le batió en las elecciones de Madrid.

Martes 4 de mayo



Ganadería: Pablo Iglesias Turrión



La diestra Isabel Díaz Ayuso corta las 2 orejas y la coleta. pic.twitter.com/HzWjIOBgql — Felipe P (@Felipe14_97) May 12, 2021

Otros, en cambio, señalan al que fuera su antiguo amigo en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, Íñigo Errejón, ahora convertido en rival político tras su salida de Podemos y la fundación de Más País.

Libre al fin de comparaciones, Íñigo Errejón se deja coleta https://t.co/Bk9X0tioNl pic.twitter.com/xoMnLw7TlH — El Mundo Today (@elmundotoday) May 12, 2021

Sin embargo, hay algunos a los que su nueva imagen les recuerda a alguien muy conocido, pero no tan querido, por el propio Pablo Iglesias...

Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y afeitado la barba.

Ahora parece otro... pic.twitter.com/DeaXR8NTCm — Pipo BB8 | Libre (@PipoBB8) May 12, 2021

Tampoco han faltado algunas referencias famosas en las que se podría haber inspirado Iglesias.

Hoja de ruta de Pablo Iglesias. Empieza la metamorfosis. pic.twitter.com/zVXihXVAsb — ™ (@MontyRM_) May 12, 2021

Como siempre ocurre en estos casos, los Simpson también llegaron antes que nadie para predecir lo que iba a ocurrir...

Pablo Iglesias sin coleta. pic.twitter.com/9ETBgkAgqz — Loren Moreno (@Lorenribera) May 12, 2021

¿Pablo Iglesias? ¿Quién es Pablo Iglesias? Mi nombre es Tipo de Incógnito pic.twitter.com/izD301wtWm — Frank ن 💙 (@Frankkk_97) May 12, 2021

Ni Coronavirus ha querido dejar pasar la ocasión de comentar el nuevo look del exvicepresidente.

También se ha ido la coleta de Pablo Iglesias antes que yo. Impensable. https://t.co/VXHSS0a8TT — Coronavirus (@CoronaVid19) May 12, 2021

Los memes por el nuevo look del expolítico han llegado hasta Wallapop, donde algún usuario ya se ha atrevido a poner precio a la reliquia.