La increíble historia del joven que encuentra un ordenador Apple de hace 30 años y descubre que todavía funciona

John Pfaff es un profesor de Nueva York que el pasado domingo publicó un increíble hilo en Twitter que ha despertado el interés de decenas de miles de personas. La historia, pues, no es para menos: cuenta como encontró un viejo ordenador Apple en casa de sus padres. ¿Lo más sorprendente? Todavía funciona.

"Pongo un disco de un juego viejo. Me pregunta si quiero restaurar un juego guardado. ¡Y encuentro uno! Debe de tener 30 años. Tengo 10 años otra vez". Así es como comienza su hilo Pfaff.

Un tuit que, por cierto, ya lleva casi 27.000 retuits, más de 155.000 'me gusta' y más de 2.000 respuestas.

Oh.My.God.An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.And it works.Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game. And finds one!It must be 30 years old.I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36 — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

Pero claro, no parecía todo tan sencillo. Después de tantos años, cómo se iba a acordar el joven por qué pantalla se quedó del videojuego, Adventureland.

This is tricky, because three decades later I can’t quite remember where I left off this round of Adventureland. pic.twitter.com/Eoj7EqkHtb — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

Adventureland, el juego lanzado en 1978

Finalmente, Pfaff consigue restaurarlo. La hazaña no es para menos: conseguir poner en funcionamiento en pleno 2019 un videojuego que salió al mercado en 1978.

Adventureland es el primer juego de comando de texto exclusivo para microcomputadoras. Su creador por Scott Adams. Tras este primer número y gracias a su éxito, se llegó a publicar una serie de trece juegos similares, cada uno en diferentes configuraciones.

Este, en concreto, consiste en la búsqueda de trece artefactos perdidos en un entorno de fantasía.

Sin embargo, este no fue el único, el profesor estadounidense también encontró otros juegos de la época cómo Millionware, Neuromancer y Declatón olímpico.

It’s like riding a bicycle. But need to get that 100m dash time down a bit. That was respectable in the 1980s, but not anymore. pic.twitter.com/cmnOKwBUUJ — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

"Mis hijos pensaron que las cosas eran increíblemente retro cuando mi esposa y yo jugamos NES Super Mario en el switch más antiguo. Mañana por la mañana su definición de retro va a cambiar significativamente", contaba John Pfaff.

My kids thought things were insanely retro when my wife and I played NES Super Mario on the oldest’s Switch.Tomorrow morning their definition of retro is going to shift significantly. pic.twitter.com/cwpMyvCoYw — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

Apple II

El modelo que pone en funcionamiento Pfaff es el Apple II. Se tata de la primera familia de microcomputadoras de producción masiva hecha por Apple Computer. ¿Cuándo? Entre junio de 1977 y mediados de la década de los 80.

Contaba con una arquitectura de 8 bits basada en el procesador 6502. Era completamente diferente de los posteriores modelos Macintosh de Apple.