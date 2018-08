El nuevo hilo viral de Twitter: el misterio del móvil perdido y la chica muerta

Un nuevo hilo de Twitter ha llegado con el verano. Tras el éxito de hace un año de Manuel Bartual, ahora Nela García (@nelagarcia) hace lo propio y presenta una historia llena de misterios e incógnitas. Un móvil perdido, una chica idéntica a ella y una muerte.

"A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO". Así empieza el hilo que esta semana ha conseguido más de 70.000 me gusta y más de 35.000 retuits. Entre mensajes cortos de 280 caracteres, la mujer prosigue: "El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace ocho años en Estados Unidos. Y es que esto no es lo más extraño de todo".

A ver, tengo que contar esto porque estoy FLIPANDO. El otro día me encontré este móvil por la calle. Al principio pensé que era de la chica de la foto, pero acabo de descubrir que eso es imposible porque murió hace 8 años en EEUU. Y es que esto no es lo más extraño de todo. pic.twitter.com/XLaMdQjuRq — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El móvil habría aparecido en Legazpi, Madrid, donde supuestamente vive la tuitera. Además de la sorpresa de encontrarse con un móvil en buenas condiciones en medio de un parque, la mujer se asombra por el hecho de que el teléfono no necesitaba contraseña y que no tenía contactos.

¿Qué encontró? Un perfil de Facebook, uno de Instagram y un correo electrónico. "Le escribí.No recibí respuesta,así que publiqué este post en su muro. Como ya me imaginaba, nadie contestó". Poco después se encuentra con un blog de la supuesta dueña del móvil: Beatrice Williams.

En el perfil del blog encontré un mail, así que le escribí esto a Beatrice para avisarle de que había alguien suplantando su identidad: pic.twitter.com/qqRwDBHD3P — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

Pero la historia sigue y se complica.

Y aquí es cuando he flipado muchísimo: Beatrice Williams murió hace 8 años. pic.twitter.com/r1Ev5iavRk — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

García va asomando las hipótesis que tiene en mente: o que un estafador había usado las imágenes de Beatrice sin saber que estaba muerta; o que todo fuese parte de un "algún tipo de juego de internet".

Igual me estoy montando una peli, pero quizás la persona que tenía este móvil no lo ha perdido sino que se ha deshecho de él a propósito. — Nela García (@nelagarnela) 20 de agosto de 2018

El hilo ha generado casi 2.000 repuestas; hay críticas, aplausos y teorías conspirativas. El nuevo microrrelato del verano no ha pasado desapercibido.