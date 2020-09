Distopía en 280 caracteres

Twitter es una red social que fue ideada como herramienta de microblogging y que ha terminado sirviendo para que perfectos desconocidos se peleen tras discrepar sobre la conveniencia o no de ponerle cebolla a la tortilla. Es difícil imaginar este mundo sin Twitter.

Ha jugado un papel fundamental en los grandes momentos de la última década: el ascenso de Trump a la Casa Blanca, la Primavera Árabe, el 15-M o la pelea entre Malú y Amaia Montero. Por eso en Vózpopuli han decidido concederle el espacio que se merece en forma de sección y me la han encargado a mí, su Líder Supremo. Para los que no me conozcan soy Mariscal de Corea del Norte y llevaba una vida plácida pero aburrida en Pyongyang hasta que un día decidí salir de mi zona de confort y me acerqué en tanque a la frontera a pillar wifi. Allí registré @norcoreano y en poco tiempo dominé todas las artes de Twitter: el chiste fácil y la demagogia barata, lo que me ha valido decenas de favs y retuits y me ha hecho cumplir uno de mis sueños: trabajar en pijama.

En Tuitopía voy a desmembrar la actualidad semanal a través de una selección de tweets que nos ayuden a comprender la actualidad: qué hace Messi mandando un burofax en 2020 o para qué necesitan insertar nanochips en nuestras vacunas para tenernos geolocalizados, si ya llevamos un móvil en el bolsillo con el GPS activado. Lo primero que tenemos que saber sobre Twitter es que cada uno lo usa como quiere, no hay normas establecidas. Alejandro Sanz, por ejemplo, siempre escribe como si acabase de probar el peyote.

Te escribo desde los centros de mi propia existencia. ¿Me lees? — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 3, 2020

Pero normalmente la gente tuitea para comentar la actualidad. El tema estrella de esta semana ha sido la vuelta del curso escolar en septiembre, aunque el ministro de Universidades, Manuel Castells, ya lleva dos meses haciendo pellas.

los coordinadores de la universidad reuniéndose en skype para decidir cómo van a ser las clases pic.twitter.com/jGgp0WJtsO — samu 🤠 (@SamuRodriguez5) August 28, 2020

YO HABIA PENSAO QUE LA VUERTA A LA UNIVERSIDA FUERA DE LA SIGUIENTE MANERA FUMANDO PORRO EN ER SESPESITO pic.twitter.com/QzSLS57YSt — MALACARA (@malacarasev) September 2, 2020

Excelente trabajo del Ministro de Universidades pic.twitter.com/1vUUodUArK — Miguel (@aparicioruizm) September 1, 2020

*El (largo) curso semipresencial*-¿Entonces mañana tenemos que venir o no, profe?-A ver, ya os he dicho que los del número 15 al 26 incluidos sí tienen que venir. El resto, no.-¿Y si eres el 15?-Si eres el 15, también. Lo de incluidos era por eso. — En casa me lo sabía (@envozalta_libro) September 3, 2020

Todo apunta a que la vuelta al cole y el coronavirus van a mezclar como el Mentos y la Coca-Cola. Seguimos sin una idea clara de cómo funciona la enfermedad, aunque la ciencia sigue su curso. Esta semana hemos visto por primera vez los restos bacteriológicos que quedan en una mascarilla tras 12 horas de uso.

Una mascarilla vista con microscopio. Fascinante. pic.twitter.com/rGjqT9vJXK — Kilgore (@billkilgore_) August 27, 2020

—¡LAS COSAS NO ME SABEN A NADA, TENGO CORONAVIRUS!—Es fruta del Mercadona.—Ah. — Dani Bordas (@DaniBordas) September 1, 2020

¿Y si la explicación de la mayor incidencia de la pandemia en España es que hablamos a voces? — Xabibenputa (@Xabibenputa) August 31, 2020

Se ve que no tenía puesta la batcuna... pic.twitter.com/OxNGS3pB6e — caca de vaca (@absurddheces) September 3, 2020

Para mí ver un dispensador de gel hidroalcohólico por la calle es como encontrar un punto para guardar la partida en un videojuego. Siento la necesidad de acercarme y tener mi momento de seguridad, de saber que todo va a ir bien. — Manolo García (@manoletusgarcia) August 27, 2020

Estamos en mitad de una pandemia, pero el fútbol sigue adelante. Una de las primeras lecciones que aprendes en Twitter es que las cosas se ven diferentes dependiendo de la perspectiva desde la que las mires. No te fíes nunca de algo que leas en Twitter sin antes contrastarlo en Forocoches o TikTok.

Esta imagen define a España frente al COVID-19 pic.twitter.com/GO8Z3bc49Z — IORITZ (@Ioritzetxebest) September 3, 2020

Para qué vamos a ver lo que ha hecho Alemania cuando ha sonado su himno si hay una foto sacada de contexto que da muchos likes usando los fallecidos del Covid19... pic.twitter.com/P7ipygVUIF — Rodrigo Errasti Mendiguren (@RodriErrasti) September 3, 2020

cuándo hacías la portada del cuaderno pic.twitter.com/IKmvqWpOEx — Pablo. 🇧🇬 (@PM1O__) September 4, 2020

En Twitter siempre hay algún debate absurdo que no sirve para nada. El de esta semana ha sido qué línea divide el norte del sur de España. En Corea del Norte la división está más clara por el paralelo 38: el norte es el país próspero y envidiado y el sur el país decadente que ha sucumbido a los lujos capitalistas como las tres comidas diarias.

Esta es la frontera fundamental, la única que importa... pic.twitter.com/eVcNIHqmpQ — Haserre! (@gorkatalisto) September 2, 2020

La noticia rosa de la semana ha sido el noviazgo de Brad Pitt con una chica alemana que ya mantiene una relación ‘abierta’ con un millonario. Dicen que si no dejas que tu novia te engañe con Brad Pitt es que no la quieres lo suficiente.

Si mi mujer se cojeria a brad pitt lo pongo en mi currículum https://t.co/huVYW1tLYf — 2 caras (@oficial2caras) August 30, 2020

Cuando sabes Pero es conque tu mujer Brad Pittte engaña pic.twitter.com/V1L0nQYBcH — Gran Canaria Times🇮🇨 (@GranCTimes) August 31, 2020

Y este ha sido el primer Tuitopía, el resumen semanal de Twitter en tiempos distópicos. Los viernes en Vózpopuli.

why cant we all just get along pic.twitter.com/S52padTWe9 — Boogaloo Bartender (@BoogalooBarkeep) September 1, 2020