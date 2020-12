Margaret Keenan ya tiene 5G.

Arranca la campaña de vacunación en el Reino Unido, que se ha apresurado a aprobarla antes que una Unión Europea con la que sigue negociando un acuerdo comercial y la custodia de James Rhodes, para cerrar definitivamente el Brexit. El Gobierno de Boris Johnson ha escogido a Margaret Keenan, una anciana de 90 años, para iniciar la campaña. Si a Mrs. Keenan le diese por palmar estos días, por algún motivo como por ejemplo haber nacido hace 90 años, el Reino Unido sumará el pánico a la vacuna de la covid-19 a sus grandes aportaciones a la historia de la humanidad junto a la yarda, el volante a la derecha, el enchufe de tres agujeros y desayunar habichuelas con huevos fritos y bacon.

Estas serán las últimas navidades del Reino Unido en el mercado común europeo, unas Navidades que ya empiezan a configurarse por ejemplo en Andalucía, donde los bares abrirán sólo de 12:00 a 18:00 y de 20:00 a 22:30 para que nadie ose pedir una ración de calamares a las seis de la tarde en mitad de una pandemia. Dos horas en las que los andaluces podrán aprovechar para juntarse en una casa a tomar un pacharán o pasear por las calles de tiendas. Una idea redonda, sin fisuras. Esto ha sido lo mejor de la semana en Twitter.

"El aspecto que van a tener las calles en enero cuando los mayores sean los únicos vacunados.

What the streets are gonna look like in January when the elderly are the only ones with the vaccine pic.twitter.com/nsFKG7DtWv