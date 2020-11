Las elecciones las carga el diablo

Las elecciones es lo que tienen, que a veces se pierden, por eso yo recomiendo que en caso de organizarlas se presente sólo un partido para simplificar las cosas. Reduces la incertidumbre y la polarización social y conoces el resultado antes de abrir las urnas. Entiendo que Estados Unidos no es Corea, pero a Trump le expliqué este año a través del enlace de comunicación segura que tenemos entre los dos gobiernos (Hotmail) cómo proceder en su situación: "Tú pospones las elecciones a 2021 por el coronavirus y el año que viene, entre la SuperBowl, los Oscars y el baile de fin de curso, no se acuerda de ellas ni Dios".

No me hizo caso, sus innegables convicciones democráticas le han podido. A Trump se le puede acusar de muchas cosas pero no de no ser honesto: dijo que si perdía anunciaría que las elecciones eran un fraude y lo ha hecho, quedan pocos políticos que no mientan. Hay que recordar que el resultado aún no es firme y que la democracia estadounidense es compleja, los votantes eligen electores pero no son los electores sino las cadenas de televisión las que otorgan la victoria en los Estados.

Esta complejidad ha hecho que proliferen en España los eruditos en los especiales informativos, politólogos de Albacete que te explican desde Chamberí la complejidad social y demográfica de los condados suburbanos del noreste de Misuri. Todas las elecciones tienen un concepto estrella que los tertulianos repiten con insistencia para impresionarnos, el de 2016 fue 'estados bisagra' y este año le ha tocado a Rust Belt (el cinturón del óxido), el lugar donde se decidían estos comicios. El mismo Antonio Maestre intentó pronunciar el término en Al Rojo Vivo hasta cinco veces sin éxito alguno. Pero el momento estelar de las elecciones llegó en la CNN cuando en el panel electoral apareció una notificación de Pornhub que el presentador, con mucha discreción, deslizó de la pantalla. Con él arranca este especial con lo mejor de las elecciones en Tuitopía.

I mean this is going to be the greatest GIF of all time pic.twitter.com/v0Y7V3FaOR — Nicholas Guyatt (@NicholasGuyatt) November 6, 2020

Si no mantenemos un poquito de coherencia el mundo se va al garete, lo que no puede ser es que Colorado esté en azul. pic.twitter.com/pI4K8Kxh1u Vamos a ver señores, si no hay un ganador claro, dividid el país en dos y empezad una guerra civil como se ha hecho toda la vida. — Kim Jong-un (@norcoreano) November 4, 2020 — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) November 4, 2020

Trump era el típico niño que cuando iba perdiendo cogía el balón, que era suyo, y se iba a casa. — Serthand (@Serthand) November 4, 2020

Trump era el típico niño que cuando iba perdiendo cogía el balón, que era suyo, y se iba a casa. — Serthand (@Serthand) November 4, 2020

Las elecciones de EE.UU., la boda gitana de la democracia. — Antonio (@mwepu_ilunga) November 5, 2020

Las elecciones de EE.UU., la boda gitana de la democracia. — Antonio (@mwepu_ilunga) November 5, 2020

A ver si gana Biden y empezamos ya a cobrar las ayudas. — Riau. (@xaviconde) November 4, 2020

Los especiales electorales de la tele se han convertido en una especie de caseta de feria con paneles de colores y música de coches de choque cada vez que alguien gana un voto electoral. La tele nos ha dado el tercer gran protagonista de estas elecciones, que no ha sido Kanye West sino Domenech, el enviado especial de Ferreras. El típico 'sabiondo' de Albacete que te explica los pormenores de Kentucky del que hablábamos antes.

- WENAS TARDE DOMENE COMO HAS DORMIO- PUES ANTONIO NO MA DAO TIEMPO NI A - ME ALEGRO VAMOS A DAR ESE REPASO A NEBRASKA RAPIDO pic.twitter.com/7u1xqdYEn2 — MALACARA (@malacarasev) November 4, 2020

QUE TE LAS CREIO DOMENE RAPIDAMENTE RESURTADOS EN DAKOTA https://t.co/zyRozRlgK1pic.twitter.com/nDBsCNpOat — MALACARA (@malacarasev) November 4, 2020

14 horas de directo y mírame, fresco como una lechuga pic.twitter.com/Ha57WDxDO1 — Rotochop (@RotoChop_) November 4, 2020

He apagado la tele y no he conseguido evitar que Ferreras se vaya del todo. pic.twitter.com/z5JtRzotOm — ChocolateSexy (@fenixzintas) November 4, 2020

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

— ¿Te has abierto otra cerveza?— STOP THE COUNT! — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) November 5, 2020

Aunque no lo parezca, ha habido una semana paralela a las elecciones de Estados Unidos en la que Fernando Simón ha pedido perdón por contestar 'Ji, ji, ji' a una pregunta picarona en una entrevista yC. Tangana ha sacado un single que dicen que está dedicado a su ex, Rosalía, y del que ya hay una versión con Sánchez y Ayuso. Pero el off-topic de esta semana lo inicia un tuit de Casillas que no me he atrevido a colar en la sección humorística.

Biden - 264Trump - 214Bond - 007Pi - 3'14Real Madrid - 13Hermanos Dalton - 4CR - 7Maroon - 5Regreso al futuro - 3#FelizNoche — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 5, 2020