No es fake, es ciencia: Un lenguado asado tratando de escapar del horno

Un clásico de Internet. Un vídeo se publica en youtube sin demasiado interés hasta que una red de opinión o un influencer lo hace suyo para reivindicar un derecho, un chiste o una simple idea. De repente el vídeo se hace viral, en este caso gracias a reddit, y se disparan las visitas.

Así ha ocurrido con este documento de Naser Par. Lo que parece un filete de lenguado retorciéndose de dolor en el horno mientras es asado. Tanto que el autor tiende a cerrar la puerta para protegerse. Parecen pruebas de la tortura perfecta. Nada más lejos de la realidad. Aunque asuste, el lenguado está bien muerto, no hay tortura, solo química.

El espectro de comentarios explica por qué el vídeo se ha hecho viral. La aprensión generada en el espectador es más fuerte que cualquier capacidad analítica. El propio autor comenta que el shock producido por lo grabado le impidió al final comerse el pescado:

Lo normal es una sensación absoluta de rechazo:

...del rechazo y la ignorancia se pasa a justificar cualquier dieta:

Pero en este tipo de vídeos siempre aparece primero la ignorancia:

...aunque, en general, el humor acaba imponiéndose como válvula de escape ante el espanto:

Los espasmos musculares y movimientos reflejos post mortem están documentados en medicina desde hace tiempo. El 39% de los cadáveres humanos los experimentan, las contracciones se originan en la médula espinal y no en el cerebro por lo que no es necesaria actividad cerebral para que los muertos se muevan.

Estos espasmos son muy normales en pescados porque son más frecuentes cuanto más 'fresco' está el cadáver y sus neuronas. Cuando cualquier criatura muere, sus neuronas motoras (aquellas que transmiten su impulso nervioso hasta las fibras musculares) no dejan de funcionar de inmediato. Además, estas neuronas 'mueren' polarizadas, es decir, la concentración de átomos cargados (iones) del fluido que las contienen tienen diferente carga que las del fluido que está fuera de ellos. Esta energía potencial se llama 'potencial de membrana'. Mientras haya suficiente energía para mantenerla y no se pudran, las neuronas funcionarán.

Los músculos, además, están todavía llenos de trifosfato de adenosina el nucleótido responsable de la obtención de la energía celular. Si el pescado está fresco, el pescado está 'cargado' de potencial de membrana y de trifosfato de adenosina. Es como una pequeña batería que solo necesita un estímulo externo para activarse.

El pescado no está vivo, no sufre, no siente dolor y no tiene ninguna actividad cerebral