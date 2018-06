¿Quién ganaría el Mundial si los equipos se hicieran con los mejores de cada liga?

Muchos equipos de La Liga española juegan con más extranjeros que españoles habitualmente. Aunque la normativa solo permite 3 extranjeros no comunitarios, los nacidos en Europa, los nacionalizados y los que se atienen a convenios acaban jugando en cualquier equipo. La Ley Bosman, el libre mercado y la globalización han conseguido que en muchos equipos apenas jueguen jugadores nacidos en España.

¿Por qué si tu equipo de liga está lleno de extranjeros no podrías animar a una selección que también lo esté? ¿Por qué Messi si ha crecido y se ha formado aquí, si tiene la (doble) nacionalidad Española y lleva toda su vida jugando en la Liga no podría jugar un Mundial con España?

Para la elaboración de los equipos de este hipotético Campeonato Mundial de Ligas se ha tenido en cuenta un criterio editorializado y basado en dos fuentes de datos: Los 'onces ideales' de la temporada 2017/2018 en las ligas principales, servidos por distintos medios u organismos oficiales y también el valor económico de los jugadores, servido por la web de estadística transfermarkt.es. Una página que te elabora automáticamente el once más caro por la demanda según el valor de mercado de los jugadores de cada liga. Por ejemplo, la Liga NOS portuguesa.

Para la elaboración gráfica de las plantillas hemos utilizado también la aplicación servida por la web footballuser.com

A primera vista se podría pensar que los principales candidatos serían los países compradores. La Liga, La Premier o la Bundesliga partirían con la ventaja del talonario para configurar auténticas constelaciones de estrellas. Equipos donde sería complicado administrar la competencia y de los que se quedaría fuera mucha gente. ¿Cómo gestionamos un equipo en el que pueden jugar Cristiano y Messi a la vez?

Ejemplos:

-------------

España

Configurar el equipo Español sería una auténtica entelequia. Hay jugadores para hacer tres o cuatro escuadras de igual o mayor competencia. Solo de pensar en los suplentes te estalla la cabeza: Griezmann, Coutinho, Kross, Asensio, Umtití, Varane, Ter Stegen,...

El valor del once inicial de La Liga estaría por encima de los 785 millones de euros. Casi 100 millones más que el once inicial del Real Madrid.

Un dato interesante: hasta 6 jugadores nacionalizados podrían no desentonar en el equipo de La Liga. Isco, Piqué, Ramos, Asensio, Busquets, Carvajal,...

-------------

Inglaterra

Tres cuartos de lo mismo. La Premier es la segunda liga más competitiva del mundo. El equipo Inglés sería el que más saldría ganando comparándolo con su selección nacional. Otra cosa es que el conjunto de estrellas de La Premier se adaptara bien.

El precio de mercado de esta selección de La Premier sería el más caro de todos. Unos 895 millones de euros solo en el once inicial. Pero solo tendría dos jugadores ingleses.

-------------

Alemania

La selección de La Bundesliga sería muy similar respecto a la de jugadores de nacionalidad alemana. De las tres grandes ligas es la más compensada y podría hacer grades incorporaciones como la del polaco Lewandowski o la del colombiano James. Solo Kroos, Özil, Draxler o Ter Stegen serían bajas significativas.

El problema de esta teórica selección es que la nacional viene de un fracaso histórico en el Mundial de Rusia.

-------------

Los tres principales candidatos a ganar el Mundial de Ligas tendrían siempre sabor Europeo, que es donde más se invierte. Y serían muy parecidos a los coeficientes servidos por la IFFHS, (La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) De las diez mejores ligas del 2017, 6 son Europeas.

Pero el talonario no siempre funcionaría. Juntar a tanta estrella es complicado. Un buen factor de corrección podría igualar la competencia. Los países vendedores son los que mejores cantera tienen y la juventud podría dar la sorpresa antes de aparecer el trabajo de los ojeadores. La falta de egos y competencia de estrellas y sueldo podría facilitar la compenetración de estos equipos. De hecho, ligas como la brasileña o argentina son muy competitivas según la IFFHS y podrían completar equipos más jóvenes y potentes, aunque los nombres no te suenen de nada.

En el debe estaría siempre la falta de experiencia:

-------------

Argentina

-------------

Brasil

-------------

Perú

El problema vendría más en el autobús de cola. Los pequeños países con ligas menores tendrían muy poca capacidad de sorpresa, ligas que en cuanto tienen una perla en bruto la venden. Perú, Arabia Saudí, Egipto, etc... no tendrían ninguna posibilidad.

El valor de mercado de Perú sería uno de los más bajos del Mundial de Ligas: menos de 7 millones de euros, 4 veces menos que el presupuesto del Getafe, el equipo con la inversión más baja de La Liga.

-------------

Croacia

No solo en Sudamérica o en continentes menos futboleros. En Europa la selección croata bajaría mucho su calidad respecto a la de nacionales. El valor de mercado de su mejor combinado de liga no pasa de los 42 millones de Euros. No estarían los Modric, Rakitic, Kovacic, Perisic,...

-------------

Bélgica

También habría selecciones que saldrían perdiendo por mucho más. En Europa el más perjudicado sería el combinado Belga. Todos los jugadores de la selección nacional (menos el pivote Leander Dendoncker) juegan en ligas extranjeras.

Adiós a Courtois, Vermaelen, Fellaini, Hazard, De Bruyne, Lukaku o Mertens.

Su mejor equipo de liga sería un auténtico poema. Solo 84 millones de valoración, mientras que su selección actual tiene un valor de mercado de casi 600 millones.

-------------

Italia

Alguna de las selecciones más beneficiadas serían aquellas que no cuidan su cantera y que prefieren comprar en el mercado. El ejemplo más claro de este Mundial sería el combinado Italiano, con una calidad infinitamente mayor que la de sus nacionalizados.

-------------

Francia

Otro equipo para romper todos los esquemas sería el francés. El mejor once de la liga gala está formado por 6 jugadores del PSG. Una garantía de entendimiento en el juego en la posible selección de Liga, o quizás no, conforme ha funcionado el campeón galo en la Champions.

Eso sí, el valor económico de este equipo en el mercado rondaría los 700 millones de euros.

-------------

Uruguay

El equipo sudamericano que, sin lugar a dudas, más calidad perdería en el Mundial de Ligas sería el de Uruguay. Solo el interior izquierdo de la actual selección, Cristian Rodríguez, juega en la primera división uruguaya. Los Cavani, Suárez, Godin, Muslera, Giménez,... juegan todos en las mejores ligas europeas.

El valor del mejor equipo de esa división uruguaya no pasaría de los 16 millones de euros, mientras que su combinado nacional vale actualmente unos 330 millones.

-------------

Conclusiones Mundial de Ligas:

-------------

Pros

Alguna baja de grandes futbolistas que por pertenecer a un país menor se ha perdido el Mundial podría entrar de nuevo en un equipo del Mundial de Ligas: Ejemplos: Oblak, Bale,...

Los jugadores encajarían algo mejor por conocerse y haber jugado más veces juntos o en contra durante la temporada. Eso favorecería teóricamente el acoplamiento y el espectáculo.

Participarían jugadores con mucha proyección en las ligas que son canteras para el fútbol mundial y que de otra forma no tendrían su oportunidad: Argentina, Brasil, Chile,...

Contras

Favoritismo de las ligas ricas y de aquellas que invierten más dinero en fichajes. Se desnaturalizaría el campeonato.

Habría más competencia por entrar en la lista en las ligas más potentes. Muchos buenos jugadores de las grandes ligas se quedaría seguro fuera del Mundial.

Menos probabilidades de sorpresas con países de ligas pequeñas.