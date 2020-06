La metedura de pata de Vox provoca una multitud de memes en las redes

El partido Vox ha iniciado una campaña #LoNuestroPrimero para promocionar el producto nacional por los estragos que ha producido la crisis del coronavirus.

Sin embargo, desde la cuenta de Twitter de Vox Vizcaya han cometido una gran metedura de pata tras tratar de hacer publicidad del Teatro Arriaga de Bilbao. En vez de publicar una foto de este lugar, compartieron una imagen del Ayuntamiento o consistorio de Bilbao, al que etiquetaron como el teatro, junto a otras palabras como "Lo nuestro primero", "cultura" y "Bilbao".

Esta confusión de la formación política de Santiago Abascal ha provocado que les redes se llenen de bromas y memes,burlándose de Vox y criticando que no tengan ni idea de cuál es el teatro. Por su parte la cuenta de Vox Vizcaya eliminó la polémica publicación.

Entre los memes que han publicado los usuarios nos podemos encontrar algunos como publicar una foto del Taj Mahal y escribir: "Os dejo una foto que hice del Teatro Arriaga desde otro ángulo, precioso".

También vemos muchos otros en los que hay imágenes de otros lugares de Bilbao, como el estadio o el museo Guggenheim, o de otras ciudades o países que los usuarios, con tono irónico, han etiquetado como el mencionado teatro. La presentadora Paula Vázquez también se ha sumado a las mofas compartiendo este otro tuit.

No puedo parar de reír 😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/iMvJwKhxT9

De toros sí, pero de su ciudad no conocen ni el Ayuntamiento.V🤮X Vizcaya confunde el Teatro Arriaga con el Ayuntamiento de Bilbao.Menos banderitas y más darse una vuelta por la escuela pic.twitter.com/mU0LjC5FOs

No os metáis con los de V🤮X por confundir el teatro Arriaga con el Ayto. de Bilbao.Ellos en el País Vasco por no tener no tienen ni militantes casi, son corresponsales más bien... pic.twitter.com/vvhbZbweSg