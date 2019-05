La increíble historia del hummus del Mercadona que se ha hecho viral en Twitter

Si hiciéramos una lista de los productos de Mercadona más populares, a buen seguro que el hummus y el guacamole de la marca Hacendado estarían entre los primeros. En Google, son dos de los artículos más buscados y, bueno, hasta la popular artista Rosalía ya confesó que la crema de origen árabe era lo que más le gustaba del supermercado de Juan Roig.

No es extraño ver en redes sociales, como estos dos productos son demandados y obtienen optimas críticas por los usuarios. Pero nada en esta vida es perfecto y el hummus del Mercadona... tampoco. Prueba de ello, es la divertida anécdota que ha dejado una usuaria de Twitter al respecto.

"Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus". El post, por cierto, lleva más de 5.000 retuits y casi 14.000 'me gusta'. A decir verdad, la imagen no tiene desperdicio.

Acabo de comprar hummus de lentejas en @Mercadona y cuando lo he abierto en casa me he dado cuenta de que no tiene tapa, y no solo eso sino que la fecha esta imprimida en el propio hummus. 🤔 pic.twitter.com/Fi6Cc9cNVu — miriamslowly (@miriamslwly) 3 de mayo de 2019

Como suele ser habitual, la cuenta oficial de Mercadona ya ha contestado a la usuaria para subsanar el error lo antes posible.

"Intentan acabar con el plástico"

Las más de 300 respuestas que acumula el tuit también merecen la pena. Claro, la mayoría de ella van por la intención del supermercado de acabar con el plástico -recordemos que hace no mucho se cambiaron todas las bolsas-. También, hay quien ya mete la fotografía en el 'top 10 de imágenes malditas de Mercadona'.

