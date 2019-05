Un nuevo gazapo acapara la atención del penúltimo capítulo de 'Juego de tronos'

Juego de tronos pasará a la historia como una de las mejores producciones de la pequeña pantalla. Sin embargo, el penúltimo capítulo de su octava y última temporada ha dejado otro gazapo para los más avispados.

*Este artículo contiene spoilers, si no has visto el capítulo no leas a partir de aquí

Lo cierto es que la serie de George R. R. Martin ha dado pasos agigantados en cuanto a producción y fotografía desde aquella primera temporada que arrancaba en el año 2011. No obstante, hace tan solo una semana las redes se llenaban de mensajes en los que los usuarios afirmaban que algo no estaba bien en el pasado episodio. Ahora, ha vuelto a pasar.

En la anterior capítulo ocurría durante un banquete de celebración por haber acabado, al fin, con el ejército de muertos liderado por el Rey de la noche. En la mesa donde se sentaba una de las protagonistas, Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke) se vislumbraba un maravilloso vaso de café.

Sin embargo, el formato recordaba mucho a una cadena muy conocida de cafés de la actualidad, una bebida para llevar, algo poco común en el ambiente en el que se desarrolla la serie.

El nuevo gazapo en 'Juego de tronos'

En esta ocasión, el gazapo que se ha colado es bien distinto y quizá solo visto por los más linces. Otro de los protagonistas, Jamie Lannister, se reencuentra con su hermana y el amor de su vida Cersei Lannister. Cuando se funden en un abrazo entre la desesperación, el amor y la asimilación de una muerte más que pronta, algo ocurre.

A Jamie le cortaron la mano hace alguna que otra temporada, cuando defendía a otra de las guerreras de la serie. En su lugar, le pusieron una mano dorada.

No obstante, en este capítulo Jamie... parece haber recuperado la mano, y los usuarios ya se han encargado de compartir las imágenes en las redes.

#GOT antes de morir Jamie Lannister le crece su mano pic.twitter.com/DzXxVYc7I2 — Viktor Sulčič 12 (@BocaJrsN1) 14 de mayo de 2019

Como ya hicieron en la anterior ocasión, se espera la respuesta de HBO ante esta nueva metedura de pata. Aunque si es tan ingeniosa como la anterior, bienvenida sea.

Al menos se sabe que, tras este capítulo, tanto Jamie como Cercei, están bien.