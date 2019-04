Los mejores memes del último capítulo de 'Juego de tronos' y la increíble reacción de los espectadores

Juego de tronos ha estrenado uno de los mejores capítulos de la serie. Algunos lo sitúan por encima, incluso, de otros como La batalla de los bastardos, La boda roja o el Paseo de la vergüenza de Cersei.

*Este capítulo está repleto de spoliers, si no has visto el último capítulo de Juego de tronos no continúes leyendo

Sin embargo, no solo el último episodio ha dejado en shock a quienes ya lo han visto. Las redes, como es habitual, se han llenado de memes desde el primer segundo.

Los usuarios han mostrado, en primer lugar, sus quejas por la poca luz de la fotografía del episodio, siempre desde el humor. Es cierto que el capítulo no desprendía luminosidad, y de ello se han hecho eco los usuarios de Twitter.

Me trying to see the screen properly during the whole battle#GameofThronespic.twitter.com/MDaUcVeKq1