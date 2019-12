Los mejores memes de Greta Thunberg en su viaje hasta la Cumbre del Clima

La joven activista sueca Greta Thunberg (16 años) ya ha llegado a España. A primera hora de este viernes ha pisado la estación de Chamartín de Madrid para liderar la manifestación por el clima y para acudir a la Cumbre Mundial que se celebra en la capital.

Como era de esperar, la niña ha acaparado todas las miradas y ha salido del tren rodeada de cámaras y ha recibido multitud de preguntas de la prensa y hay algo que nunca falla: de nuevo, las redes se han llenado de memes de la pequeña activista.

Casi desde que se dio a conocer esta joven sueca, las redes no han dejado de crear memes con sus polémicas y llamativas declaraciones y en esta ocasión no iba a ser menos. Algunos han llamado durante estos días a Greta valiente por elegir el tren para viajar hasta la capital. "No hay duda, o a esta chica le van las emociones fuertes, o no le han dicho nada de la que tenemos liada en Extremadura", se lee en el tuit de una usuaria.

Greta Thunberg está llegando al puerto de Lisboa. Ha decidido ir en tren desde allí hasta Madrid. No hay duda, o a esta chica le van las emociones fuertes, o no le han dicho nada de la que tenemos liada en Extremadura. #SuerteChiquillapic.twitter.com/sqSan3fJDi — Belén Bravo (@belenbraho) December 3, 2019

Otros se han hecho eco de que la niña eligiese el barco para viajar hasta Lisboa o de que ha pedido coches eléctricos para sus escoltas, aunque sin dejar de lado el humor.

#COP25Madrid🤦‍♀️ Ay, por favooorrr 🤣Greta Thumberg llegando en su coche eléctrico pic.twitter.com/CrRa4mdlLn — EspaÑola VOX 🇪🇦 💚 (@espanolavox) December 2, 2019

Greta Thunberg llega a la cumbre del clima de Madrid.#gretathunberg#CumbreDelClimapic.twitter.com/kKdEIuUDwE — Jesús Arroyo (@GenteQueLucha) December 2, 2019

Alguien ha pensado en ofrecer a Greta Thunberg el troncomóvil de los Picapiedra,eso sí que no contamina pic.twitter.com/D9qtnQzR41 — jose moreno (@JoseMor86081225) December 1, 2019

Por otro lado, otros rescatan el ya más que recurrente "Los Simpson ya lo predijeron" para asegurar que lo de Greta ya se vio en la serie de Fox; u otras series, como 'Los Thornberrys', una serie sobre una niña que hablaba con los animales.

Lo de Greta ya lo predijeron los sSimpsons #COP25Madridpic.twitter.com/sg7jVGbtvD — Javier De Mora Artillo (@DeMoraArtillo) December 3, 2019

Lo de Greta Thunberg ya lo predijeron los Simpsons. pic.twitter.com/0EXkwgD1q7 — Ramón Chicharro🔻 (@Doslogoy) December 2, 2019

El encuentro entre Almeida y Greta Thunberg va a dar mucho de que hablar pic.twitter.com/ywh7XZ3j7x — Bat-uitero (@Bat_uitero) December 2, 2019

Ya decía yo que Greta Thunberg me sonaba de algo... pic.twitter.com/tm0PaDsYgK — Mascarpone🌀 (@mascarponejaja) December 3, 2019

En otros, se ha ilustrado a Greta metiéndose con el malvado payaso 'It', siendo Íñigo Errejón, acudiendo a una supuesta 'batalla de gallos' o, incluso, hablando en murciano.

¿Y si Greta Thunberg ha sido siempre Iñigo Errejón? pic.twitter.com/qW5kZUJq7b — Sr. Desordenado (@dsordn_creativo) December 5, 2019

Greta Thunberg llegando una semana tarde a la Batalla de Gallos. pic.twitter.com/cYRGvkCLor — Humor Negrata (@HNegrata) December 6, 2019