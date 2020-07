El nuevo McFlurry de Colacao reabre el eterno debate del cacao soluble: Colacao vs Nesquik

El McFlurry de Colacao, el nuevo invento de McDonald's para este verano, ha convertido en tendencia en Twitter no sólo al cacao en polvo por excelencia, también a su eterno rival: el Nesquik.

El nuevo sabor del helado más famoso de la cadena de comida rápida ha generado cientos de opiniones en las redes sociales. Algunos a favor, otros en contra, es una 'guerra' similar al que se vive cuando se pregunta si la tortilla de patatas es mejor con cebolla o sin cebolla o si la mejor fruta de verano es la sandia o el melón.

El McFlurry de Colacao llega para competir con otros sabores de chocolate ya míticos de la cadena: Oreo, KitKat, Noicilla, M&Ms... Pero aún así han sido muchos los que han pedido en Twitter el sabor de Nesquik y otros los que, siendo fans del Colacao, han alabado el nuevo sabor del helado de McDonald's.

Cuando vuestro nesquik tenga un Mcflurry me avisais pic.twitter.com/yaBz8lmI6x

me puedo casar con un mcflurry?? pic.twitter.com/bpaXkiZbE8

Para la gente que está hablando del mcflurry de colacao. Lo siento pero nesquik sigue siendo mejor, que vuestro único argumento sea faltar a nesquik demuestra vuestro taste inexistente. Sorry not sorry