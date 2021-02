Máximo Pradera está recibiendo muchas críticas por la última columna que ha escrito en 'Público' en la que habla de una noticia que sorprendió a todos: el anuncio de la retirada de Julia Otero para recuperarse del cáncer que padece.

El periodista y presentador alaba a la periodista y cuenta cómo fue su reacción al enterarse de esto. "Una de las cosas más detestables del cáncer es que casi siempre le toca la china a quien no se lo merece. Ahora, a Julia Otero. ¿En serio, no había otra persona en el mundo? ¿Julia? ¿Que lleva haciéndonos felices en las ondas prácticamente desde que Marconi inventó la radio?".

Después señala que sabe "de buena tinta que su cáncer tiene buen pronóstico, que si no me ponía ahora mismo en modo Miguel Hernández y desataba una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Al enterarme del cáncer de Julia, me entró la misma indignación que cuando el destino se cebó con Notre Dame".

Con estas palabras hace referencia a la otra polémica que suscitó cuando deseó en Twitter la destrucción de la Catedral de la Almudena en detrimento de Notre Dame. "Pudiéndose haber quemado La Almudena, va y se quema Notre Dame. El Destino es gilipollas", escribió en abril de 2019.

Máximo Pradera escribe que si el cáncer "no podría repartirse con más tino: "¿Para qué tenemos a Trump, Aznar o a la arpía de Macarena Olona?"

Pradera escribe después que el cáncer, "no es más que eso, una mutación" y aprovecha para cargar contra Cayetana Álvarez de Toledo: "Una mutación chunga, no evolutiva, de esas que permitieron en su día a la jirafa desarrollar un cuello modelo Cayetana, para ramonear en las copas más altas de las acacias".

A continuación, arremete contra Donald Trump, José María Aznar y la diputada de Vox, Macarena Olona, a los que les desea que tengan cáncer. "Pero digo yo: ¿esas mutaciones no podrían repartirse con más tino? ¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo?".

Después explica los motivos por los que estos tres políticos deberían padecer esta enfermedad. "El primero ha estado a punto de cargarse el planeta (si es que no lo ha logrado ya, al salirse del Acuerdo de París) e intentó dar un golpe de estado en la democracia con más solera del mundo. El segundo nos metió en la guerra de Iraq, en la burbuja inmobiliaria y ahora desde FAES, se dedica a emponzoñar la convivencia de los españoles con delirantes teorías conspiranoicas".

"De Macarena Olona solo sé que se cuadra, cual monja alférez, ante el féretro del torturador Rodríguez Galindo y que dice que el hombre no mata, mata el asesino. Que no existe la violencia de género. ¡Ángel del cielo!", indica.

"Eran tres candidatos cojonudos. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos"

Máximo Pradera vuelve de nuevo a la carga contra los personajes políticos mencionados anteriormente. "Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos"

El escritor señala que no les desea la muerte hoy mismo pero sí el purgatorio, señala que estaría bien que se sometieran al tratamiento que les dan a los enfermos de cáncer. "Tampoco es imprescindible que vayan a reunirse hoy con el Creador. Pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento, que casi siempre es chungo de narices".

Macarena Olona: "Su indecencia no conoce límites"

La reacción de Macarena Olona no se ha hecho esperar y ha respondido a estos ataques a través de las redes sociales.

La portavoz y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha escrito en su cuenta de Twitter: "Su indecencia no conoce límites" y ha mostrado su solidaridad hacia todos los enfermos que luchan contra esta terrible enfermedad: "Todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla".

Junto a este mensaje ha recogido parte de las palabras que le 'ha dedicado' Pradera en su columna: "Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos".

Cristina Cifuentes también se ha pronunciado al respecto, criticando las palabras de Máximo Pradera. "Hace siete años, tras sufrir un gravísimo accidente de moto en el que casi pierdo la vida, no te contesté. Veo que hoy vuelves a las andadas: Máximo Pradera, eres un miserable".