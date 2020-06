Las redes aplauden el gesto de Marcus Rashford contra la pobreza que ha hecho recular a Boris Johnson

Marcus Rashford, jugador del Manchester United, ha conseguido que el primer ministro británico, Boris Johnson, recule y no retire los cupones de comida escolar gratis durante el verano destinados a las familias vulnerables a causa de la crisis del coronavirus. Un gesto que está siendo muy aplaudido en las redes sociales que piden más futbolistas como él.

Rashford, de 22 años, publicó una emotiva carta en su cuenta de Twitter que ha servido para remover conciencias, sobre todo la del Gobierno británico. En ella, el futbolista criticaba el plan que quería lleva a cabo Johson. "El Gobierno ha adoptado un enfoque de 'lo que sea necesario' para la economía; hoy le pido que amplíe ese mismo pensamiento para proteger a todos los niños vulnerables en Inglaterra".

"Le animo a escuchar sus súplicas y encontrar su humanidad. Por favor, reconsidere su decisión de cancelar el programa de cupones de alimentos durante el período de vacaciones de verano y garantice la extensión", continúa diciendo en la carta.

Después, el jugador del Manchester United relataba la dura infancia que le había tocado vivir y todo lo que tenía que hacer su madre para conseguir alimentar a sus hermanos y a él: "Íbamos a una tienda de todo a una libra y comprábamos siete yogures, para poder comer uno cada día".

"Mi madre trabajaba a tiempo completo, ganando el salario mínimo, para asegurarse de que siempre tuvimos una buena cena en la mesa, pero no fue suficiente", señalaba.

Por último, el delantero del Manchester lanzaba este mensaje: "La pobreza alimentaria en Inglaterra es una pandemia que podría abarcar generaciones si no tomamos medidas ya".

I don’t even know what to say.Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

Durante el confinamiento por la covid-19, Marcus Rashford inició además una campaña de recaudación de dinero junto con la compañía FareShare para ayudar a los niños que estaban en situación de exclusión y evitar que no tuvieran qué comer durante estos meses.

El jugador ha conseguido sumar un total de 20 millones de libras (23 millones de euros)para proveer a los niños desfavorecidos del Reino Unido con tres millones de comidas .

Rashford piensa seguir luchando por esta causa como ha escrito en las redes: "Mientras celebramos esto, también quiero recalcar que queda mucho por hacer. Creedme cuando digo que seguiré luchando para que ningún niño en el Reino Unido se tenga que preocupar sobre si va a poder comer o no. Esto es Inglaterra en 2020 y las familias necesitan ayuda".

And whilst I’m celebrating this, there is SO much more to do. Trust me when I say, I will keep fighting until no child in the UK has to worry about where their next meal is coming from. This is England in 2020 and families need help (2)