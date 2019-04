ASOS comete un increíble despiste con un vestido: esta es la foto de la polémica

La compañía ASOS compartió una foto en su perfil de Twitter de una modelo engalonada con un vestido de esta marca textil. Hasta aquí todo bien. El problema es que la firma había colocado al vestido unas pinzas que olvidó eliminar después con un retoque fotográfico.

Esta es la foto:

La polémica estalló cuando la usuaria @xronnieanna se dio cuenta del error y contestó en la red social a la marca. "Creo que olvidasteis editar esas pinzas", señaló, y más tarde el asunto se hizo viral.

Su tuit lleva ya más de 16.000 retuits y 60.000 'me gusta'. Tal ha sido la repercusión que la propia marca se ha visto obligada a contestar a esta usuaria y pedir disculpas por el descuido. "Hola Ronnie, gracias por hacérnoslo llegar. Lamentamos que se muestren las pinzas en la imagen. Ahora se lo planteamos a nuestro equipo de especialistas. Si tienes cualquier pregunta, envíanos un mensaje, estaremos encantados de ayudarte", ha expresado la marca.

Hi Ronnie, thank you for raising this with us. We're sorry to hear the clips are showing in the picture. We'll now raise this with our specialist team. If you have any questions please send us a message we'd be happy to help.