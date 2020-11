Se hace viral la imagen de una futbolista que se negó a rendir homenaje a Maradona

Paula Dapena,una futbolista de 24 años del Viaje InterRías, equipo pontevedrés de la segunda categoría del fútbol nacional, está dando mucho de qué hablar después de que se negara a rendirle un homenaje a Diego Armando Maradona tras su muerte el pasado 25 de noviembre.

Como señal de protesta, la jugadora se sentó en el campo y dio espalda a sus compañeras de equipo y a las rivales del Deportivo Abanca, en el minuto de silencio que se guardó por el exfutbolista argentino antes del amistoso de la Liga Iberdrola que les enfrentó en la Ciudad Deportiva de Abegondo (A Coruña). Este minuto de silencio también se hizo en el Estadio de Riazor antes del partido de Segunda B con el Racing de Ferrol.

Ante la polémica suscitada pro su comportamiento, la futbolista del equipo pontevedrés ha explicado los motivos que la llevaron a oponerse a rendir este homenaje a 'El Pelusa'. "Dije que yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía", señaló en la web 'PontevedraViva'.

"Lo volvería a hacer una y mil veces más"

Paula Dapena discrepó de que se guardara un minuto de silencio por Maradona y no por las víctimas de la violencia de género, cuyo día internacional se celebró el pasado miércoles. "Por las víctimas no se guardó un minuto silencio, entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador", sentenció en referencia al historial de violencia contra las mujeres que acumulaba Maradona.

Aunque la jugadora destacó "las cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares" que tenía Maradona, explicó que al exfutbolista no se le pueden perdonar "todas las barbaridades que cometió fuera del campo" y que no se puede separar su trayectoria profesional de su vida personal. "Para ser jugador hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades", explicó.

Después en las redes sociales volvió a reafirmarse de lo que había hecho. "Lo volvería a hacer una y mil veces más".

La jugadora, que se define en Twitter como "abolicionista de género", ha recibido críticas por su comportamiento pero también muchos apoyos por su gesto valiente.