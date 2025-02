Ahora por las mañanas, hasta que no sé cómo ha dormido el Papa no soy persona

Desde que la salud del Papa Francisco es noticia nos hemos acostumbrado a levantarnos con un comunicado del Vaticano de cómo ha pasado la noche. “El Papa ha pasado una noche tranquila y ha desayunado un cortado y tres galletas Príncipe viendo Aruseros”. Yo ahora por las mañanas, hasta que no me hago un café y me entero cómo ha dormido el Papa, no soy persona. El Papa parece que mejora, pero el susto nos ha hecho pensar en un cónclave e incluso en la profecía de Nostradamus de un Papa Negro y el fin de los tiempos.

De hecho, uno de los candidatos que más ha sonado para sucederle es el cardenal guineano Robert Sarah, un hombre que considera el aborto un genocidio, llama herejes a los homosexuales y quiere recuperar la misa en latín. Va a ser curioso ver cómo reacciona el wokismo a un Papa negro facha, pero lo podemos imaginar. Ayer mismo, una joven activista atea y de izquierdas se hizo viral en una manifestación pro-islam por coger el micrófono para defender el hijab y a la vez pedir la prohibición del catolicismo. La esquizofrenia a la que ha llegado la izquierda intentando apoyar a las minorías se estudiará en los libros de historia.

En la Iglesia Podemita están de cisma. Monedero ha amenazado con sacar capturas que demuestran que en Podemos mienten cuando dicen que le apartaron por denuncias de acoso. Al final, el partido que se creó para destruir la vieja política y recuperar la ilusión ha acabado en una reyerta a navajazo limpio y casi a partido por ego. Ahora hasta se entiende la paranoia con la sexualidad y el consentimiento a la que han llegado algunas mujeres de izquierdas estos últimos años: estaban rodeadas de depredadores sexuales. Esto acaba sí o sí con acusaciones a Pablo Iglesias y España pendiente de la decisión de Irene Montero: hermana yo sí te creo o quizás nos hemos sobrepasado.

Y América está hoy pendiente de la publicación de la lista Epstein que iba a hacer temblar a Hollywood y al final son un montón de papeles con barras negras tapando el mejunje. Lo más llamativo es que el propio Trump aparece citado 7 veces en los papeles. Cómo será el currículum de Trump que ha desclasificado unos papeles para incriminar a delincuentes sexuales y se le ha olvidado que el capo era amigo suyo. Indulto post-mortem a Jeffrey Epstein y a otra cosa.

Del Papa, el cisma de Podemos y La Isla de las Tentaciones se ha hablado esta semana en X.