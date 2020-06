"Vox no va a asumir que se criminalice al varón": se hace viral el discurso de Macarena Olona negando la violencia de género

Este martes se vivió otro gran momento de tensión en el Congreso de los Diputados protagonizado por Macarena Olona, diputada de Vox. Los grupos parlamentarios, excepto el grupo liderado por Santiago Abascal, han apoyado una proposición no de ley del PSOE por la que se llama al Gobierno a tomar medidas contra el negacionismo de la violencia de género, uno de los pilares sobre los que Vox fundamenta su discurso.

La intervención de Olona durante el debate se ha convertido en viral y está siendo criticada y alabada a partes iguales. La portavoz del partido liderado por Santiago Abascal acusó al PSOE de hacer "carroña política" del "sufrimiento, del maltrato y de la violencia" y de "arrinconar" a Vox como "ha hecho con la derecha" desde hace 20 años, cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género.

La diputada de Vox pronunció su discurso gritando, dejando perplejos a más de uno de los que la escuchan en la bancada. "El hombre no viola, lo hace un violador, el hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, lo hace un maltratador. El hombre no humilla, humilla un cobarde", señaló.

"Desde Zapatero han impuesto puro hembrismo de odio hacia el varón"

Después continuó diciendo: "Como mujer, española, madre, hermana y política, afirmo y es un honor para mi hacerlo en representación de Vox que la violencia no tiene géneroy Voxno va asumir que se criminalice al hombre al varón, que se haga potencial asesino y maltratador porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias", gritó.

La diputada de Vox prosiguió su discurso con un tono elevado de voz: "Lo que han impuesto en España desde Zapatero con su ley ideológica no es feminismo, es puro hembrismode odio hacia el varón, eso es lo que han impuesto en la nación".

Se hace viral el vídeo de Olona proclamando que "la violencia no tiene género"

Olona también hizo hincapié en que mientras sí se conocer que en España ha habido 1.053 mujeres asesinadas desde el año 2003, no se sabe nada de cuántos niños, abuelos, hermanos y varones han muerto asesinados ni cuántas parejas de personas homosexuales han sido víctimas en el ámbito familiar.

Para finalizar su discurso, señaló: "¡Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género!".

Críticas y alabanzas por su discurso

La alocución de Macarena Olona en el Congreso se ha hecho viral y en las redes el vídeo está recibiendo tanto críticas como alabanzas en las redes sociales.

Se creen que colgándome sambenitos dejaré de subrayar la enorme talla política de @Macarena_Olona. Qué poco me conocen.Lo extraordinario de Macarena es que, una vez rompe un tabú, lo deja inservible. Reciclarlo exige una hipocresía enorme.Sigue así. 👍pic.twitter.com/X548a9oxur — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) June 23, 2020

🔻La violencia no tiene género afirma Macarena Olona y las derechas aplauden descontroladas.🔻Una mujer negando la lacra de la violencia de género que sufrimos a diario en todo el país.🔻Las mujeres que sufren esa violencia deben verlo asustadas pic.twitter.com/GfoFQVSTkN — Diario de un Socialista /♥️🔻 (@socialista_bcn) June 24, 2020

🔴 Doña @Macarena_Olona, a sus pies. ¡¡¡Madre del amor hermoso!!!¡Vaya repaso a los progres y podemitas! 👏👏👏👏👏👏"¡El hombre no mata, mata el asesino!. ¡El hombre no viola, viola el violador!..."pic.twitter.com/lRT2pBGET5 — Victoria Juárez (@victoriajuarezc) June 23, 2020

Vergonzoso que una maleducada, macarra, histérica y vocinglera, como Macarena Olona represente a #Granada en el Congreso de los Diputados ... Lo de ayer fue propio de un mitin nazi, nunca de una intervención en la tribuna de oradores de la soberanía popular. pic.twitter.com/8dzExclvtK — Agustín Martínez 🔻🇪🇦 (@Agus_Martinez58) June 24, 2020

Macarena Olona sería una excelente esposa y criadora de niños para el régimen de Adolfito. Aquí se va a tener q conformar con ponerse un bozal, digo mascarilla, confeccionada con los restos de un gayumbo verde. — Cleopatroll (@Cleopatroll) June 24, 2020

Macarena Olona si pudiese pisaria el cuello de una mujer para rematar el crimen cometido por el maltratado como demostrácion de que la violencia no tiene género, que una mujer es capaz de aniquilar a otra sólo por el simple motivo de imponer la sumisión machista y el fascismo — David Sánchez (@Canesky) June 24, 2020

Hay que fastidiarse que semejantes obviedades haya que decirlas desde la tribuna del Congreso y que alguien pueda escandalizarse de oírlas.Unos son de extrema necesidad, los otros de extrema necedad. — Pablo Mechui (@PMechui) June 24, 2020

Varios partidos acusan a Vox de poner en peligro la vida de las mujeres

El discurso de Olona se produjo después de la intervención de la portavoz socialista de Igualdad, Laura Berja, que advertía que negar la violencia machista es "poner en riesgo la seguridad, la libertad y la vida" de las mujeres. La diputada mostró su indignación porque haya gente que "ponga en duda la historia de Ana Orantes" o de "Ruth Ortiz", unas mujeres que, a su juicio, sufrieron en su vida que "unos machistas consideraban que les pertenecían.

"Todavía hay varones que consideran que las mujeres les pertenecen y eso es violencia contra las mujeres", indicó, para después añadir que el PSOE no cree que no existan "otras formas de violencia" en el ámbito familiar, pero explicó que eso no implica que exista una violencia de género "cuyo origen es el machismo".

"No es casualidad que miles de mujeres mueran a manos de sus parejas en todo el mundo. Hay un origen común para esos asesinatos", ha insistido, para añadir que, además de los asesinatos, las mujeres sufren otras violencias "por el mero hecho de serlo", como "violaciones, agresiones psicológicas o violencia económica", además de "los insultos" que reciben las mujeres en política.

Ayer se debatió sobre negacionismo de la violencia de género.Un discurso fue claramente negacionista y fascista (Macarena Olona). Al PP no le gustaba usar el término negacionismo. Y luego otros discursos respondieron al machismo e hicieron pedagogía.pic.twitter.com/6Ik5Wf8yrr — Cristina Hernández (@Cristina_H_) June 24, 2020

"Empiezo a dudar que pertenezcan a la categoría de personas"

Por su parte, Pilar Vallugera, de ERC, arremetió contra Vox tras la intervención de Macarena Olona: "No estaba preparada para oír las barbaridades que he oído esta tarde en este hemiciclo. ¡Me da una vergüenza!", y se dirigió a ella diciéndole: "¡Usted no tiene vergüenza!. No ha leído sociología ni antropología ni siquiera los documentos oficiales internacionales. [...] La Manda, las violaciones, agresiones insultos... eso nada, hechos aislados. Tienen culpa las mujeres, oigan, que no se han dado cuenta de que todo esto son reacciones a sus acciones. Pero cómo vistes, dónde vas, por qué bebes...".

Después añadió: "Están poniendo en peligro la vida de las mujeres" finalizó y diciendo: "Empiezo a dudar que pertenezcan a la categoría de personas".

Os estamos combatiendo, @Macarena_Olona. El fascismo no tiene cabida en una democracia ✊🏿 Hagan las maletas 🧳 pic.twitter.com/EzyQiOMmVR — Obrero ☭ 🔻 💯 ⚒️ 🇻🇪🇨🇺🇪🇭🇵🇸🇨🇳🇰🇵 (@cocosanber) June 24, 2020

Una diputada de ERC lanza su odio contra VOX tras el repaso de @Macarena_Olona: "Empiezo a dudar que pertenezcan a la categoría de personas". pic.twitter.com/fFzDCKc4MS — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 23, 2020

La diputada del PP, Margarita Prohens, ha señalado que la violencia de género es un problema social recordando que desde 2003 ha sido asesinada una mujer a manos de su pareja o expareja cada semana. "La violencia, como indican los datos, no tiene ideología, sí tiene género", expresó.

Por su parte, Ciudadanos buscan el consenso y considera que la violencia de género merece una "repulsa sin paliativos" de toda la cámara. La diputada de la formación naranja, Sara Giménez, indicó que "negar que existe la violencia de género es sólo el primer paso para que no se luche contra ella".